Не зволікайте та поспішайте в магазин: який продукт до новорічного столу треба купувати зараз

Вартість кілограма свинини в Україні може зрости на 7-9 гривень

Ціни на свинину в Україні досягли локального мінімуму після жовтневого падіння, однак ситуація може швидко змінитися. Експерти галузі радять не зволікати з покупками, особливо тим, хто планує традиційні страви на зимові свята.

На відміну від молочної продукції, де не прогнозується суттєве зростання цін, зі свининою ситуація інша, попереджає голова Ради Асоціації "М’ясної галузі" Олександр Скорик. Повний матеріал про ціни на свинину можна прочитати за посиланням.

"Варто. Саме зараз, на наступному тижні, варто закупитися, щоб на Новий рік бути гарантовано з холодцем і куском м’яса", — порадив він.

За його словами, до кінця грудня очікується традиційне зростання закупівельної вартості.

Зазвичай, у нас після падіння йде невеликий підйом, і він вже залишається ближче до Нового року. Тому, я думаю, що до Нового року ціна підніметься десь приблизно на 7-10 гривень на живу вагу Олександр Скорик

Олександр Скорик / Facebook-сторінка

За таких умов закупівельна ціна може зрости до 85-90 грн/кг, а в роздрібній торгівлі м’ясо подорожчає на 15-20 грн/кг. Для розуміння: вихід чистого м’яса з 1 кг живої ваги — лише 50%.

Тобто, якщо ціна живої ваги становить 80 грн/кг, то вже на етапі переробки кілограм свинини без жиру та кісток коштує мінімум 160 гривень, а з урахуванням торговельної націнки — від 200 гривень і вище.

