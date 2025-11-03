Цены пробьют потолок? Вокруг главного продукта разгорелась битва в супермаркетах

Рост ценников в магазинах Украины сдерживают сразу несколько факторов

Стоимость хлеба в 2025 году, вероятно, не вырастет драматически, несмотря на пессимистические прогнозы о скачке вплоть до 30% и проблемы производителей. В игру вступили крупные торговые сети, которые собираются не допустить удорожание.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексей Пучков. Полную версию материала о ценах в Украине читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.

По его словам, ритейлеры уже начали рассылать производителям предупредительные письма об ограничениях.

"Сети сейчас уже рассылают нам письма, что они с ноября наложат мораторий на повышение цен", — рассказал Алексей Пучков.

Пучков объяснил, что большие сети очень критически относятся к удорожаниям выше 10-15%. "

Умышленно блокируют, не позволяют, затягивают время", — описал ситуацию директор хлебопекарного производства.

Причина такой позиции проста: торговые сети являются основной цепочкой сбыта хлеба от производителя до потребителя и борются за покупателя.

"Я это в кавычки ставлю, потому что такая борьба, когда закрываются заводы, то преимущество не очень получилось", — иронически отметил Пучков.

Еще один сдерживающий фактор — собственно производство хлеба в сетях.

"Такие, как ’Сильпо’, такие, как ’Варус’, они много выпекают сами, практически полного цикла, немного допека, немного полного цикла", — пояснил эксперт и добавил "У них очень простое ценообразование, типа цена сырья умножили на два и положили на полку".

Если производители попытаются поднять цены слишком сильно, разница между их продукцией и продукцией сетей будет очень заметна.

"Это нам не в пользу взлететь на такую большую сразу цифру", — констатировал Алексей Пучков.

