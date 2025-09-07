Вперше за сім років. Українці побачили дивовижний "Кривавий Місяць" (ексклюзивні фото)

Таке явище зустрічається рідко, а побачити його можуть не всі

"Кривавий Місяць" зійшов у небі над Україною 7 вересня. Під час повного місячного затемнення супутник Землі набуде унікального темно-червоного відтінку, перетворюючи звичайну ніч на особливу.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав ексклюзивні кадри, як зараз виглядає Місяць. Це явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але ми покажемо, як це виглядає в Україні.

На кадрах помітно, як над будинками у Києві світить Місяць. Його повний образ майже не помітно.

Місячне затемнення в Україні. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає місяць 7 вересня в Україні. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Також кореспонденти "Телеграфу" показали, як виглядає місячне затемнення у небі над Дніпропетровщиною.

На фотографії Місяць набуває характерного мідно-червоного відтінку, що створює разючий контраст з оксамитово-чорним нічним небом. Ліва частина місячного диска палає насиченим червоно-помаранчевим кольором, поступово переходячи в більш приглушені тони ближче до правого краю, де ще проблискує тонкий серпик звичайного сріблястого сяйва.

Місячне затемнення у небі над Дніпропетровщиною. Фото - "Телеграф"

Місячне затемнення у небі над Дніпропетровщиною. Фото - "Телеграф"

Що таке місячне затемнення

Місячне затемнення — це астрономічне явище, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на наш супутник. Це призводить до того, що Місяць темніє або набуває червонуватого відтінку (ефект "Кривавого Місяця") через заломлення сонячного світла в атмосфері Землі.

За місячними затемненнями безпечно спостерігати неозброєним оком. 7 вересня він поступово змінюватиме колір від сріблястого до насиченого червоного залежно від того, як його закриватиме тінь Землі.

При цьому хмарність може зменшити можливість спостереження за явищем.

