Над Дніпром небо пофарбувалося у дивний відтінок: що стало причиною "апокаліптичного" сяйва (фото)

Небо над містом стало незвичного жовтого кольору

Жителі Дніпра могли спостерігати цікаве атмосферне явище. Небо увечері 26 жовтня набуло яскраво-жовтого відтінку.

Дніпряни змогли побачити небо нетипового забарвлення. Про це повідомляє "Суспільне".

"Жителі Дніпра можуть спостерігати незвичне атмосферне явище — небо над містом набуло жовтого відтінку", — йдеться у повідомленні.

Також було оприлюднено світлини, які наочно демонструють незвичайний ефект.

Місцеві телеграм-канали також діляться фото, на яких зображено цей видовищний момент.

Жовте небо у Дніпрі

Також вони висували неймовірні версії природи сяйва, від пришестя прибульців до запуску ракет "Томагавк" по Росії.

Утім, як виявилося, насправді ця подія не є чимось рідкісним. Це звичайнісіньке оптичне явище, яке спричинило штучне світло у місцевих теплицях. У хмарну погоду подібний "феномен" можна побачити доволі часто.

Варто зазначити, що подібний процес було зафіксовано біля Києва у лютому 2023 року. Тоді спочатку люди також гадали, хвилюючись, про природу цього явища, поки не дізналися правду.

Світло від теплиць у Княжичах Броварського району було помітно навіть на ДВРЗ.

