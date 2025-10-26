Над Дніпром небо пофарбувалося у дивний відтінок: що стало причиною "апокаліптичного" сяйва (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Небо над містом стало незвичного жовтого кольору
Жителі Дніпра могли спостерігати цікаве атмосферне явище. Небо увечері 26 жовтня набуло яскраво-жовтого відтінку.
Дніпряни змогли побачити небо нетипового забарвлення. Про це повідомляє "Суспільне".
"Жителі Дніпра можуть спостерігати незвичне атмосферне явище — небо над містом набуло жовтого відтінку", — йдеться у повідомленні.
Також було оприлюднено світлини, які наочно демонструють незвичайний ефект.
Місцеві телеграм-канали також діляться фото, на яких зображено цей видовищний момент.
У коментарях користувачі ділилися власними світлинами, на яких вдалося увічнити небо гірчичного та майже помаранчевого кольорів.
Також вони висували неймовірні версії природи сяйва, від пришестя прибульців до запуску ракет "Томагавк" по Росії.
Утім, як виявилося, насправді ця подія не є чимось рідкісним. Це звичайнісіньке оптичне явище, яке спричинило штучне світло у місцевих теплицях. У хмарну погоду подібний "феномен" можна побачити доволі часто.
Варто зазначити, що подібний процес було зафіксовано біля Києва у лютому 2023 року. Тоді спочатку люди також гадали, хвилюючись, про природу цього явища, поки не дізналися правду.
Світло від теплиць у Княжичах Броварського району було помітно навіть на ДВРЗ.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Дніпрі люди побачили незвичного "відвідувача" у продуктовому магазині. У відділі з китайською їжею повзав тарган.