На Новій пошті з'явився новий вусатий працівник. В компанії вже пояснили, звідки їх беруть (фото)

Галина Михайлова
Фото пухнастого "співробітника" Нової пошти підкорило інтернет.

Все частіше в мережі з'являються фото котів на місці співробітників різних організацій. До своєрідного флешмобу долучилась і Нова пошта.

Користувачка Соломія Мельник у Тредс опублікувала фото сіро-білого кота на місці оператора і запитала, де таких співробітників знаходять. У компанії Нова пошта жартують, що "красені самі знаходяться", а відділення — справжній рай для котів, адже там багато коробок.

Користувачі звернули увагу на особливий, впевнений погляд кота і зазначили, що вочевидь — він головний.

В мережі також поділились й іншим знімком чотирилапого. Зазначається, що це відділення 14 у Івано-Франківську, а не в Одесі, як припускали інші коментатори.

Чому коти так люблять коробки

Коти дійсно відомі своєю прихильністю до коробок. В невеликому просторі вони почуваються в безпеці — це інстинктивне, адже у дикій природі коти ховаються в норах або кущах, щоб спостерігати за здобиччю й уникати хижаків. Також картон дає тепло, відчуття затишку, можливість побавитися з господарем тренуючи мисливські навички чи просто поточити кігті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців замилували коти-касири з "Аврори". Пухнасті на касі викликали чимало жартів.

