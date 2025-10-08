Зарплата - кормом. Кіт-касир насмішив українців (фото)
Вусатий "співробітник" розвеселив людей
Кіт дрімав на клавіатурі на касі одного з мультимаркетів "Аврора" у місті Кременчук. Пухнастик виглядав, як справжній касир, що трохи засумував в очікуванні покупців.
Фото котика на касі в "Аврорі" опублікували у TikTok. Кадр зібрав багато "лайків" та чимало коментарів, дехто додав фото з інших магазинів мережі, де також "хазяйнують" коти.
"Касир" з "Аврори" розвеселив українців
Українці жартують, що "Аврорі" треба додати котика на логотип. Також пишуть, що це — найкращий касир та висловлюють сподівання, що йому платять смачним кормом. Ось найсмішніші з коментарів:
- Але не забувайте платити зп смачним кормом
- Найкращий касир
- Котик тим часом вже листа комусь друкує
- Кіт на касі, контроль оплати і терміналу
- Ви тих котів завозите чи як? Вам треба міняти лого на кота
