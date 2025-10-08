Зарплата - кормом. Кіт-касир насмішив українців (фото)

Вусатий "співробітник" розвеселив людей

Кіт дрімав на клавіатурі на касі одного з мультимаркетів "Аврора" у місті Кременчук. Пухнастик виглядав, як справжній касир, що трохи засумував в очікуванні покупців.

Фото котика на касі в "Аврорі" опублікували у TikTok. Кадр зібрав багато "лайків" та чимало коментарів, дехто додав фото з інших магазинів мережі, де також "хазяйнують" коти.

Вусатий касир задрімав, в очікуванні покупців

Чотирилапий менеджер перевіряє, чи все добре у тргівельному залі

А цей контролює касу самообслуговування

"Касир" з "Аврори" розвеселив українців

Українці жартують, що "Аврорі" треба додати котика на логотип. Також пишуть, що це — найкращий касир та висловлюють сподівання, що йому платять смачним кормом. Ось найсмішніші з коментарів:

Але не забувайте платити зп смачним кормом

Найкращий касир

Котик тим часом вже листа комусь друкує

Кіт на касі, контроль оплати і терміналу

Ви тих котів завозите чи як? Вам треба міняти лого на кота

Раніше "Телеграф" розповідав про "колегу" котика з Аврори, який також "прилаштувався" на роботу у магазині, але у продуктовому. Пухнастик "контролював" прилавок із сирною продукцією та насмішив мережу. А в Одесі котик продемонстрував, що таке справжнє розкішне життя. Чотирилапий вирішив поспати на капоті BMW i8, який власник залишив на вулиці.