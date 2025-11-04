Укр

На Новой почте появился новый усатый работник. В компании уже объяснили, откуда их берут (фото)

Галина Михайлова
Коробки могут привлечь кошек
Коробки могут привлечь кошек. Фото Коллаж "Телеграфа"

Фото пушистого "сотрудника" Новой почты покорило интернет.

Все чаще в сети появляются фото кошек на месте сотрудников разных организаций. К своеобразному флешмобу подключилась и Новая почта.

Пользователь Соломия Мельник в Тредсе опубликовала фото серо-белого кота на месте оператора и спросила, где таких сотрудников находят. В компании Новая почта шутят, что "красавцы сами находятся", а отделение – настоящий рай для кошек, ведь там много коробок.

Кошки Новая почта
В Новой почте ответили, что "красавцы сами находятся"
Новая почта, кот
Кот-работник на Новой почте

Пользователи обратили внимание на особый, уверенный взгляд кота и отметили, что очевидно он главный.

Комментарии под фото кота на Новой почте
Кошек предложили, как символ ЧП

В сети также поделились и другим снимком четырехлапого. Отмечается, что это отделение 14 в Ивано-Франковске, а не в Одессе, как предполагали другие комментаторы.

Кот на Новой почте
Кот на Новой почте

Почему кошки так любят коробки

Кошки действительно известны своей привязанностью к коробкам. В небольшом пространстве они чувствуют себя в безопасности — это инстинктивное, ведь в дикой природе кошки прячутся в норах или кустах, чтобы наблюдать за добычей и избегать хищников. Также картон дает тепло, чувство уюта, возможность поиграть с хозяином тренируя охотничьи навыки или просто поточить когти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев восхищали коты-кассиры из "Авроры ". Пушистые на кассе вызывали немало шуток.

#Кот #Новая почта