На Новой почте появился новый усатый работник. В компании уже объяснили, откуда их берут (фото)

Фото пушистого "сотрудника" Новой почты покорило интернет.

Все чаще в сети появляются фото кошек на месте сотрудников разных организаций. К своеобразному флешмобу подключилась и Новая почта.

Пользователь Соломия Мельник в Тредсе опубликовала фото серо-белого кота на месте оператора и спросила, где таких сотрудников находят. В компании Новая почта шутят, что "красавцы сами находятся", а отделение – настоящий рай для кошек, ведь там много коробок.

В Новой почте ответили, что "красавцы сами находятся"

Кот-работник на Новой почте

Пользователи обратили внимание на особый, уверенный взгляд кота и отметили, что очевидно он главный.

Кошек предложили, как символ ЧП

В сети также поделились и другим снимком четырехлапого. Отмечается, что это отделение 14 в Ивано-Франковске, а не в Одессе, как предполагали другие комментаторы.

Кот на Новой почте

Почему кошки так любят коробки

Кошки действительно известны своей привязанностью к коробкам. В небольшом пространстве они чувствуют себя в безопасности — это инстинктивное, ведь в дикой природе кошки прячутся в норах или кустах, чтобы наблюдать за добычей и избегать хищников. Также картон дает тепло, чувство уюта, возможность поиграть с хозяином тренируя охотничьи навыки или просто поточить когти.

