Чи буває від РЕБ імпотенція: експерт дав пояснення

Експерт пояснив, що опромінення РЕБ — не те ж саме, що вплив радіації на людину

Робота радіоелектронних засобів боротьби (систем РЕБ) погано впливає на здоров'я, але якщо потрібно вижити — то використати РЕБ поблизу від себе можна та потрібно. Але в будь-якому випадку це ж не радіація: тому, якщо стояти в оточенні антен РЕБ великий проміжок часу, імпотентом чоловік не стане.

Що треба знати:

Варто відсунути антени від себе на 0,5 — 1 метра

Високочастотне опромінення шкодить здоров'ю, але це не радіація

Головне — залишитися живим, все інше прикладеться

Як розповів військовий експерт із систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов під час занять з майбутніми операторами РЕБ (про що він написав у своєму Telegram), якщо потрібно для збереження власного життя постояти "десятки хвилин" в оточенні антен, то це можна зробити.

"Відсуньте їх від себе хоча б на 50 сантиметрів. Метр це взагалі класно. Високочастотне випромінювання це не радіація, воно не накопичується і ви не втратите потенцію і тим більше не помрете. Звичайно, нічого хорошого в цьому немає, СВЧ випромінювання впливає на білкові структури, але РЕБу до мікрохвильовки ну дуже далеко", — пояснив він.

Головне, за словами "Флеша" — залишитися живим під час атаки ворога. Заради цього варто постояти в оточенні антен за необхідності.

Як РЕБ впливає на здоров'я: чи є захист

Як зазначають медичні джерела, засоби РЕБ впливають на здоров'я людини: чим ближче до засобу РЕБ перебуваєш, тим більше виникне проблем. Зокрема вплив РЕБ може викликати онкологічні захворювання — з часом. Також існує прямий вплив, який може викликати різні симптоми — запаморочення, нудоти, головний біль та сильна втома. Симптоми посилюються при тривалій дії високих рівнів випромінювання.

Для захисту від електромагнітного випромінювання радять використовувати кілька методів:

зменшити час контакту з джерелами;

збільшити відстань від джерел випромінення;

використовувати екранувальні матеріали — спеціальні тканини, фарби, сітки тощо;

за можливості не спати поблизу розташування систем РЕБ.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російські окупанти вчергове модернізували своє головне знаряддя терору, іранські ударні дрони "Шахед", які РФ випускає під назвою "Герань". На цей раз росіяни провели чергове поліпшення антен, зробивши їх стійкішими до дії українських засобів радіоелектронної боротьби.

Також росіяни у спробах захистити свої танки від атак українських дронів вигадали новий тип "захисту", зібраний буквально з того, що "потрапило під руку". Новий захист зробив танк схожим на суміш "їжака" з туалетним йоржиком та викликав регіт у мережі. Це викликало шок навіть у російського населення, яке побачило цей "авангард".