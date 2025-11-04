Бывает ли от РЭБ импотенция: эксперт дал объяснение

Эксперт объяснил, что облучение РЭБ — не то же, что влияние радиации на человека

Работа радиоэлектронных средств борьбы (систем РЭБ) плохо влияет на здоровье, но если нужно выжить, то использовать РЭБ вблизи себя можно и нужно. Но в любом случае это ведь не радиация: поэтому, если стоять в окружении антенн РЭБ большой промежуток времени, импотентом мужчина не станет.

Что нужно знать:

Стоит отодвинуть антенны от себя на 0,5-1 метра.

Высокочастотное облучение вредит здоровью, но это не радиация.

Главное – остаться живым, все остальное приложится

Как рассказал военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов на занятиях с будущими операторами РЭБ (о чем он написал в своем Telegram), если нужно для сохранения собственной жизни постоять "десятки минут" в окружении антенн, то это можно сделать.

"Отодвиньте их от себя хотя бы на 50 сантиметров. Метр это вообще классно. Высокочастотное излучение это не радиация, оно не накапливается и вы не потеряете потенцию и тем более не умрете. Конечно, ничего хорошего в этом нет, СВЧ излучение влияет на белковые структуры, но РЭБ до микроволновки ну очень далеко", — пояснил он.

Главное, по словам "Флеша" — остаться живым во время атаки врага. Ради этого следует постоять в окружении антенн при необходимости.

Как РЭБ влияет на здоровье: есть ли защита

Как отмечают медицинские источники, средства РЭБ влияют на здоровье человека: чем ближе к средству РЭБ находишься, тем больше возникнет проблем. В частности, влияние РЭБ может вызвать онкологические заболевания — со временем. Также существует прямое влияние, которое может вызвать различные симптомы – головокружение, тошнота, головные боли и сильная усталость. Симптомы усиливаются при длительном воздействии высоких уровней излучения.

Для защиты от электромагнитного излучения советуют использовать несколько методов:

снизить время контакта с источниками;

увеличить расстояние от источников излучения;

использовать экранированные материалы – специальные ткани, краски, сетки и т.п.;

по возможности не спать вблизи расположения систем РЭБ.

Отметим, ранее стало известно, что российские оккупанты в очередной раз модернизировали свое главное орудие террора, иранские ударные дроны "Шахед", которые РФ выпускает под названием "Герань". В этот раз россияне провели очередное улучшение антенн, сделав их более устойчивыми к действию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Также россияне в попытках защитить свои танки от атак украинских дронов придумали новый тип "защиты", собранный буквально из всего, что "попалось под руку". Новая защита сделала танк похожим на смесь "ежа" с туалетным ершиком и вызвала хохот в сети. Это вызвало шок даже у российского населения, увидевшего этот "авангард".