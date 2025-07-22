Чому ППО не завжди фіксує "Кинджали": авіаексперт пояснив причину

Причинами є недостатня кількість засобів радіолокації та активне використання противником засобів радіоелектронної боротьби, які "осліплюють" українську ППО

Ракети "Кинджал", які атакували Україну спочатку не були зафіксовані українськими радарами, а вибухи поблизу столиці сталися раніше, ніж ракети потрапили у поле зору ППО. Чому так?

Відповідь на це питання дав військовий авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у коментарі Говорить Великий Львів.. Він розповів про причини, через які українська система протиповітряної оборони не завжди своєчасно виявляє ворожі ракети, зокрема "Кинджали".

Недостатня кількість радіолокаційних засобів

Храпчинський нагадав слова представника Повітряних сил України Юрія Ігната про брак засобів радіолокації навіть для систем "Patriot".

"Зараз йде мова про передачу нам 17 пускових установок, але чомусь не кажуть про саме засоби радіолокації і безпосередньо про командні пункти", – зауважив експерт.

За його словами, з огляду на велику кількість повітряних цілей, які атакують з різних напрямків, Україні потрібна значно більша система радіолокації, яка покривала б всю територію країни без прогалин.

Ракета "Кинджал"

Вплив радіоелектронної боротьби

Храпчинський підкреслив, що противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можуть "осліплювати" українські радари. Серед тактик ворога експерт назвав:

Запуск фейкових цілей за допомогою засобів РЕБ.

Спроби впливу на українські радіолокаційні системи.

Планування встановлення на безпілотники систем, здатних впливати на роботу ППО.

Підготовка до складніших сценаріїв

"Треба готуватися до більш складних сценаріїв", – наголосив авіаексперт. Він підкреслив необхідність якісного аналізу всіх можливих дій противника для розробки ефективної протидії.

За словами Храпчинського, мета України – створити таку систему протидії, яка зробить використання ворогом "Шахедів" та інших засобів атаки "некорисним" з логістичної точки зору.

Експерт наголосив на важливості комплексного підходу до посилення української ППО, включаючи не лише пускові установки, а й засоби радіолокації та командні пункти.

Що передувало

Росія атакувала Україну у ніч проти 21 липня. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, для нападу агресор використав дрони типу "Шахед" та їх імітатори, крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", а також аеробалістичні ракети "Кинджал".

Зважаючи на повідомлення ПС ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ, тривога у столиці тривала понад вісім годин.

Деталі атаки по Києву, наслідки влучань, ексклюзивні фото та відео — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.