Одне з "найодеськіших" кафе Одеси — "Алие Паруса" було на перехресті Дерибасівської та Європейської.

Одним із найстаріших і найзнаковіших кафе Одеси були "Алие Паруса" на перехресті Катерининської (нині вулиця Європейська, а часи СРСР — Карла Маркса) та Дерибасівської. Кафе протрималось півстоліття, працювало і в сучасній Україні, проте лише до 2012 року.

"Алие Паруса" було першим молодіжним кафе Одеси, і це було настільки незвично, що на його відкриття завітав Булат Окуджава. Серед інших відомих постатей — співачка Лариса Доліна, яка зараз живе в Росії та прославляє їхнього президента. В цьому кафе вона починала співочу кар'єру.

Молодіжне кафе 1970-х

Попри своє розташування у самому центрі міста, ціни в "Алих Парусах" були достатньо демократичними в часи СРСР. Саме тому сюди заходила не лише міська інтелігенція, а й студенти.

"Я зі своїми однокурсниками в період з 1966 по 1970 рік часто туди ходив пообідати, коли отримував стипендію. У атомників у той час була найвища стипендія студентів ВНЗ — 50 рублів на місяць. І ми могли собі дозволити пообідати в такому кафе, як "Алие Паруса", — ділиться спогадами Валентин Коренський.

Кафе було на дуже багатолюдному перехресті

Вивіска "Алие Паруса"

Фірмові страви, які пам’ятали кілька поколінь одеситів, піца та великий вибір коктейлів — цим славилось кафе і на початку 2000-х. На сайті збереглось меню — наче портал в історію. Зазначимо, окрім їжі в закладі "Алие Паруса" практикували кейтеринг.

Фірмові страви "Алих Парусів"

Кулінарна класика в меню

Піца та десерти на різний смак

Кафе розташувалося в історичній будівлі, де колись знаходився Рішельєвський ліцей. Затишна літня тераса на Дерибасівській була улюбленим місцем зустрічей городян і гостей Одеси. А сам заклад неодноразово отримував відзнаки — серед них звання "Найодеськіший ресторан" і перемоги у престижних конкурсах якості.

