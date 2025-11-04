Одно из самых "наиболее одесских" кафе Одессы — "Алые Паруса" было на перекрестке Дерибасовской и Европейской.

Одним из старейших и самых знаменитых кафе Одессы были "Алые Паруса" на перекрестке Екатерининской (ныне улица Европейская, а во времена СССР — Карла Маркса) и Дерибасовской. Кафе продержалось полвека, работало и в современной Украине, но только до 2012 года.

"Алые Паруса" было первым молодежным кафе Одессы, и это было настолько необычно, что его открытие посетил Булат Окуджава. Среди других известных фигур — певица Лариса Долина, которая сейчас живет в России и прославляет их президента. В этом кафе она начинала певческую карьеру.

Молодежное кафе 1970-х

Несмотря на свое расположение в самом центре города, цены в "Алых Парусах" были достаточно демократичными во времена СССР. Поэтому сюда заходила не только городская интеллигенция, но и студенты.

"Я со своими однокашниками в период с 1966 по 1970 год часто туда ходили пообедать, когда получали стипендию. У атомщиков в то время была самая высокая стипендия студентов ВУЗов-50 рублей в месяц. И мы себе могли позволить отобедать в таком кафе как "Алые паруса", — вспоминает Валентин Коренский.

Кафе было на очень многолюдном перекрестке

Вывеска "Алые Паруса"

Фирменные блюда, которые помнили несколько поколений одесситов, пицца и большой выбор коктейлей — этим славилось кафе и в начале 2000-х. На сайте сохранилось меню — как портал в историю. Отметим, что кроме еды в заведении "Алые Паруса" практиковали кейтеринг.

Фирменные блюда "Алых Парусов"

Кулинарная классика в меню

Пицца и десерты на разный вкус

Кафе расположилось в историческом здании, где когда-то находился Ришельевский лицей. Уютная летняя терраса на Дерибасовской была излюбленным местом встреч горожан и гостей Одессы. А само заведение неоднократно получало отличия — среди них звание "Самый одесский ресторан" и победы в престижных конкурсах качества.

