Тут танцювали й сміялися сотні людей — а тепер лише руїни: що сталося з "Султан палац" у Львові

"Султан палац" був місцем, де львів’яни святкували найважливіші події

У кожному місті є ресторани, які запам’ятовуються не лише кухнею, а й атмосферою — місця, де відбувалися важливі події й створювалися спогади. Одним із таких у Львові був ресторан "Султан Палац". Тут відзначали весілля, ювілеї, корпоративи, збиралися з друзями. Атмосфера східної гостинності, жива музика, танці, аромат кальянів і велика зала, де легко розміщувалися сотні гостей, робили цей заклад популярним серед львів’ян. Але з часом "Султан палац" припинив своє існування, і тепер важко уявити, що колись тут було гамірно й святково.

"Телеграф" пропонує дізнатись, яким був цей заклад.

"Султан палац" відкрили у 2014 році на вулиці Угорській, 26, неподалік від Сихівського мосту. До ресторану було зручно дістатися як із центру, так і з району Сихів.

"Султан палац" розташований поблизу сихівського мосту

Двоповерхова будівля ресторану вражала розкішним інтер’єром і продуманою архітектурою. Просторі банкетні зали дозволяли приймати до 450 гостей. На території працювали літня тераса, дитячий майданчик, зони для караоке та фотозони.

У "Султан палаці" було декілька зал

Заклад був відомий не лише своєю східною кухнею, а й широким вибором страв азербайджанської, української та європейської кухні. У теплу пору року особливу популярність мав відкритий майданчик, а поруч відвідувачі могли побачити фазанів і павичів.

Відкритий майданчик "Султан палацу"

Заклад працював кілька років, однак згодом закрився. Наразі будівля ресторану стоїть у занедбаному стані. Наразі будівля ресторану стоїть у занедбаному стані. Всередині розбита стеля, виламані двері, зірвана підлога в деяких залах.

Ресторан розгромлено Фото rdzs.org

У 2021 році Львівська міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, на якій розташований "Султан палац". Замість ресторану згідно з цим рішенням запланували звести багатоповерховий житловий комплекс із підземним паркінгом та комерційними приміщеннями.

Висота майбутнього будинку, за попередніми планами, становитиме 16 поверхів.

