Безробітним будуть роздавати гроші: в уряді сказали, як отримати до 15 тисяч гривень

Виплати зможуть отримувати українці, які втратили роботу — але є деякі умови для їх отримання

Безробітні українці незабаром зможуть отримати до 15 тисяч гривень через особливу цифрову екосистему "Обрій". Проте видавати гроші будуть не абсолютно всім, хто залишився без роботи — є певні умови.

Що треба знати:

Уряд підтримав запуск "Обрію", через цю систему безробітні зможуть отримувати допомогу

Особливу увагу буде приділено ветеранам та їхньому працевлаштуванню

Окрім виплат, нова електронна система матиме реєстр кваліфікацій та інший корисний функціонал

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, через "Обрій" українці зможуть отримати грант на перекваліфікацію у розмірі до 15 тисяч гривень. Також через систему можна буде зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу від держави та офіційно звільнитися — якщо мова йде про тимчасово окуповані території. Окрім цього, "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу та підбере вакансії за навичками, досвідом та локацією.

"Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного. Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї", — написала прем'єр.

Особливу увагу при цьому приділятимуть працевлаштуванню ветеранів. Так, ветерани зможуть отримувати до 16 тисяч гривень за суспільно корисні роботи. А роботодавці, які візьмуть на роботу ветеранів на термін не менше ніж рік, отримуватимуть компенсацію від держави у розмірі 100% зарплати ветерана за перші шість місяців — але компенсація не може бути більшою, ніж 1,5 мінімальної зарплатні.

Ще одна цікава новина — з'явиться електронний реєстр кваліфікацій з безкоштовним та відкритим доступом. Там серед іншого можна буде знайти багато потрібної для безробітного українця інформації — адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

