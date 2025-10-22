Зарплати викладачів зростуть, але не для всіх: що відомо про правки, які підтримала Рада
Чекати на зростання зарплат залишилося недовго: коли освітяни отримають нові виплати
22 жовтня Верховна Рада підтримала всі освітні правки до проєкту Державного бюджету на 2026 рік, запропоновані профільним комітетом.
Про це повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. "Телеграф" з’ясував, як саме можуть зрости заробітні плати працівників освітньої сфери.
Що передбачають ухвалені зміни:
- Правка № 830: залишки освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року будуть спрямовані до спеціального фонду Міносвіти для подальшого використання на потреби галузі;
- Правка № 987: доручення уряду з 1 січня 2026 року поетапно підвищити на 50% зарплати викладачів та науково-педагогічних працівників університетів;
- Правка № 1076: визначення нової моделі оплати праці для вчителів середніх шкіл;
- Правка № 3032: включення до освітньої субвенції 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці педагогів. Її підтримали 315 народних депутатів.
Тепер уряд має 14 днів — до 5 листопада — щоб опрацювати ці правки перед другим читанням бюджету. Далі відбудеться засідання бюджетного комітету та фінальне голосування у залі парламенту.
Що зміниться для викладачів
Якщо взяти за основу вже збільшені посадові оклади на 2025 рік (з урахуванням чинної постанови уряду про +11%), то після підвищення розмір зарплати зміниться так:
- Викладач-стажист, який у 2025 році отримує трохи понад 9 тисяч гривень, матиме орієнтовно 13,7 тисячі гривень.
- Асистент замість майже 9,9 тисячі отримає близько 14,8 тисячі гривень.
- Зарплата звичайного викладача зросте з 10,6 до понад 15,9 тисячі гривень,
- Старшого викладача — з 11,3 до понад 17 тисяч гривень.
- Доцента — з 12,1 до понад 18,1 тисячі гривень.
- Професор, який зараз отримує близько 12,9 тисячі гривень, після підвищення матиме майже 19,4 тисячі гривень.
Так само підвищення торкнеться й керівного складу вишів. Декани, завідувачі кафедр і проректори залежно від свого звання отримають від 19 до 22 тисяч гривень, а посадовий оклад ректора після підвищення складе понад 23 тисячі гривень на місяць.
Це – базові суми без урахування надбавок за стаж, науковий ступінь, премій та інших доплат, які встановлює кожен заклад вищої освіти індивідуально.
Коли саме це станеться
Згідно з однією з ключових правок — №987, уряду доручено з 1 січня 2026 року поетапно підвищити на 50% зарплати викладачам та науково-педагогічним працівникам університетів
А це означає, що офіційно підвищення заробітних плат почнеться з 1 січня 2026 року
Поетапне впровадження означає, що підвищення не відбудеться одномоментно, а реалізовуватиметься частинами протягом року (ймовірно, у кілька хвиль: наприклад, із січня, липня і, можливо, жовтня — як це було у попередні роки з підвищенням зарплат держслужбовцям і освітянам).
Фінальні цифри та терміни будуть визначені після ухвалення бюджету у другому читанні й затвердження відповідних урядових постанов.
