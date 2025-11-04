В Україні масово зникають білки. Що сталося з пухнастими красунями, і чи можна ще їм допомогти
-
-
Українські вчені попереджають: якщо середня температура зросте більш ніж на 2°C, білки можуть зникнути з 97% території країни.
Уже до кінця століття білка або ж вивірка звичайна може зникнути з більшої частини території країни. Такий висновок зробили українські науковці, які за допомогою математичного моделювання оцінили, як на поширення виду вплине зміна клімату.
Що потрібно знати
- Українські науковці змоделювали, як зміна клімату вплине на білку звичайну до 2100 року
- Навіть за найоптимістичнішого сценарію потепління вид втратить щонайменше половину ареалу в Україні
- Уже сьогодні у парках Києва білок стало менше у 20 разів
Результати дослідження свідчать, що навіть за найоптимістичнішого сценарію, коли глобальне потепління вдасться стримати на рівні 1,5°C до 2100 року, білки втратять щонайменше половину свого ареалу в Україні. Якщо ж середня температура зросте на 1,8°C — зникне понад 57% територій, де нині живе цей вид.
Усі гірші сценарії — тобто перевищення позначки у +2°C — ведуть до катастрофи: 97% ареалу білки може зникнути, і в Україні залишаться лише невеликі "острівці життя" у гірських районах Карпат.
Білки зникають уже сьогодні
Наукові прогнози про 2100 рік здаються далекими, проте білки вже зараз зникають із міських парків. Як повідомляв директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, кількість білок у парках столиці за останні роки зменшилася у 20 разів.
Причини — в наведенні "краси". "Гламуризація парків", як називає її Борейко, передбачає вирубку старих дерев із дуплами, де білки традиційно гніздяться. Без сховків тварини не можуть розмножуватися. У ботанічних садах Київського університету та НАН, де старі дерева не вирубують, білки живуть і далі.
Ще одна причина зникнення — відсутність штучних будиночків для білок. За словами еколога, "Київзеленбуд" не встановлює їх, а шпаківні для білок не підходять.
Білка звичайна (Sciurus vulgaris) — дрібний гризун із родини вивіркових. Вона живе переважно на деревах, будує гнізда у дуплах або на гілках, харчується горіхами, жолудями, насінням, грибами та ягодами. Білка — важливий учасник екосистеми: розносячи насіння, вона сприяє відновленню дерев.
