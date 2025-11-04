В Україні масово зникають білки. Що сталося з пухнастими красунями, і чи можна ще їм допомогти

Українські вчені попереджають: якщо середня температура зросте більш ніж на 2°C, білки можуть зникнути з 97% території країни.

Уже до кінця століття білка або ж вивірка звичайна може зникнути з більшої частини території країни. Такий висновок зробили українські науковці, які за допомогою математичного моделювання оцінили, як на поширення виду вплине зміна клімату.

Що потрібно знати

Українські науковці змоделювали, як зміна клімату вплине на білку звичайну до 2100 року

Навіть за найоптимістичнішого сценарію потепління вид втратить щонайменше половину ареалу в Україні

Уже сьогодні у парках Києва білок стало менше у 20 разів

Результати дослідження свідчать, що навіть за найоптимістичнішого сценарію, коли глобальне потепління вдасться стримати на рівні 1,5°C до 2100 року, білки втратять щонайменше половину свого ареалу в Україні. Якщо ж середня температура зросте на 1,8°C — зникне понад 57% територій, де нині живе цей вид.

Усі гірші сценарії — тобто перевищення позначки у +2°C — ведуть до катастрофи: 97% ареалу білки може зникнути, і в Україні залишаться лише невеликі "острівці життя" у гірських районах Карпат.

Ареал існування білки при потепліні на 1,5 градуса

Ареал існування білки при потепліні на 1,8 градуса

Білки зникають уже сьогодні

Наукові прогнози про 2100 рік здаються далекими, проте білки вже зараз зникають із міських парків. Як повідомляв директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, кількість білок у парках столиці за останні роки зменшилася у 20 разів.

Білка їсть горішки

Причини — в наведенні "краси". "Гламуризація парків", як називає її Борейко, передбачає вирубку старих дерев із дуплами, де білки традиційно гніздяться. Без сховків тварини не можуть розмножуватися. У ботанічних садах Київського університету та НАН, де старі дерева не вирубують, білки живуть і далі.

Ще одна причина зникнення — відсутність штучних будиночків для білок. За словами еколога, "Київзеленбуд" не встановлює їх, а шпаківні для білок не підходять.

Білка звичайна (Sciurus vulgaris) — дрібний гризун із родини вивіркових. Вона живе переважно на деревах, будує гнізда у дуплах або на гілках, харчується горіхами, жолудями, насінням, грибами та ягодами. Білка — важливий учасник екосистеми: розносячи насіння, вона сприяє відновленню дерев.

