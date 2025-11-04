В Украине массово исчезают белки. Что произошло с пушистыми красотками, и можно ли еще им помочь

Украинские ученые предупреждают, что если средняя температура вырастет более чем на 2°C, белки могут исчезнуть с 97% территории страны.

Уже к концу века белка или вывирка обычная может исчезнуть с большей части территории страны. Такой вывод сделали украинские ученые, которые с помощью математического моделирования оценили, как изменение климата повлияет на распространение вида.

Что нужно знать

Украинские ученые смоделировали, как изменение климата повлияет на белку обыкновенную к 2100 году

Даже при самом оптимистичном сценарии потепления вид потеряет не менее половины ареала в Украине

Уже сегодня в парках Киева белок стало меньше в 20 раз

Результаты исследования свидетельствуют, что даже при самом оптимистическом сценарии, когда глобальное потепление удастся сдержать на уровне 1,5°C до 2100 года, белки потеряют не менее половины своего ареала в Украине. Если же средняя температура вырастет на 1,8 ° C — исчезнет более 57% территорий, где сейчас живет этот вид.

Все худшие сценарии — то есть превышение отметки в +2 ° C — ведут к катастрофе: 97% ареала белки может исчезнуть, и в Украине останутся лишь небольшие "островки жизни" в горных районах Карпат.

Ареал обитания белки при потеплении на 1,5 градуса

Ареал обитания белки при потеплении на 1,8 градуса

Белки исчезают уже сегодня

Научные прогнозы о 2100 году кажутся далекими, однако белки уже сейчас исчезают из городских парков. Как сообщал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, количество белок в парках столицы за последние годы уменьшилось в 20 раз.

Белка ест орешки

Причины – в наведении "красоты". "Гламуризация парков", как называет ее Борейко, предполагает вырубку старых деревьев с дуплами, где традиционно гнездятся белки. Без укрытий животные не могут размножаться. В ботанических садах Киевского университета и НАН, где старые деревья не вырубаются, белки живут и дальше.

Еще одна причина исчезновения – отсутствие искусственных домиков для белок. По словам эколога, "Киевзеленстрой" не устанавливает их, а скворечники для белок не подходят.

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) – мелкий грызун из семейства выверочных. Она живет преимущественно на деревьях, строит гнезда в дуплах или ветвях, питается орехами, желудями, семенами, грибами и ягодами. Белка – важный участник экосистемы: разнося семена, она способствует восстановлению деревьев.

