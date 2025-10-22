Магія польоту: біля Одеси зняли чарівне шоу птахів (відео)

Гігантська зграя птахів рухалася хаотично, але як єдине ціле

На території курорту Куяльник помітили дивовижне видовище. Воно гіпнотизує та не залишає нікого байдужим.

Біля Одеси побачили скоординований політ великої кількості птахів, серед фахівців відомий як мурмурація. Унікальними кадрами поділились у telegram-каналі Одеса INFO.

У відео помітно, як величезна зграя шпаків, немов масивна крапля, летить низько над землею, динамічно змінюючи свою форму. Незабаром птахи зникають вдалечині.

Що таке мурмурація

Зграя шпаків у польоті

"Мурмурація" походить від латинського слова murmuratio, тобто — "бурмотіння, дзижчання". Так називається синхронізований політ птахів, що збиваються у колосальні групи, що постійно змінює свою форму під час руху. Шпаки створюють видовищні "хмари, що дихають", з чітко окресленими контурами. При цьому птахи переміщуються на швидкості до 40 км/год, проте не стикаються один з одним, хоч і рухаються зовсім непередбачувано. Під час такого польоту кожен птах отримує інформацію і про сусідів по зграї, і навколишній простір.

Мурмурація як явище служить захистом від потенційних ворогів, оскільки рух зграї відволікає переслідувачів, знижуючи можливість нападу на окрему особину. Як правило, птахи літають так незвичайно біля місць свого гніздування, дезорієнтуючи хижаків.

Крім шпаків, мурмурація є також у ворон і галок. Аналогічну поведінку демонструють і великі косяки риб, а також сарана.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зафіксовано рідкісного мешканця — чорного лелеку, який потрапив до об’єктиву фотопастки.