Росіяни ніколи не вгадають. Як в Україні називають цього нічного хижака

Є з десяток цікавих синонімів до цього слова

Українське слово "кажан" має чимало цікавих синонімів, один з яких маловідомий — лилик. До слова, на Франківщині колись було кафе з такою назвою.

Як зазначає портал "Словник", слово лилик — іменник чоловічого роду. Воно відмінюється за всіма відмінками і здебільшого зустрічається на заході країни.

Більшість українців звикли, що кажанів називають саме так, без використання синонім. Однак в українській мові їх чимало, зокрема:

летюча миша,

вертунець,

лили́к,

нетопи́р,

кажанок,

кучопир,

ночовид,

пиргач,

чепиргач,

ґацик,

мишпергач.

Кажан, лилик

Лилик — діалектна назва кажана. Слово походить від праслов'янського *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("кажан; дрімлюга; метелик"). Можливо пов'язаного з дієсловом *lelejati – хитатися, коливатися, це зумовлено переривчастим, нерівним характером польоту цих тварин. Цікаво, що у біології є навіть назва типового роду родини лиликових, яка містить багато видів кажанів, наприклад, лилик двоколірний.

Приклад використання слова: Попід деревами шниряли без шуму чорні лилики (Фр., VII, 1951, 125).

