Росіяни ніколи не вгадають. Як в Україні називають цього нічного хижака
Є з десяток цікавих синонімів до цього слова
Українське слово "кажан" має чимало цікавих синонімів, один з яких маловідомий — лилик. До слова, на Франківщині колись було кафе з такою назвою.
Як зазначає портал "Словник", слово лилик — іменник чоловічого роду. Воно відмінюється за всіма відмінками і здебільшого зустрічається на заході країни.
Більшість українців звикли, що кажанів називають саме так, без використання синонім. Однак в українській мові їх чимало, зокрема:
- летюча миша,
- вертунець,
- лили́к,
- нетопи́р,
- кажанок,
- кучопир,
- ночовид,
- пиргач,
- чепиргач,
- ґацик,
- мишпергач.
Лилик — діалектна назва кажана. Слово походить від праслов'янського *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("кажан; дрімлюга; метелик"). Можливо пов'язаного з дієсловом *lelejati – хитатися, коливатися, це зумовлено переривчастим, нерівним характером польоту цих тварин. Цікаво, що у біології є навіть назва типового роду родини лиликових, яка містить багато видів кажанів, наприклад, лилик двоколірний.
Приклад використання слова: Попід деревами шниряли без шуму чорні лилики (Фр., VII, 1951, 125).
