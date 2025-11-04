Вы точно видели это животное, но не догадаетесь о его подлинном названии

Это слово упоминается как в фольклоре, так и в современной литературе

В украинском языке существуют слова, значения которых можно не догадаться с первого раза, если не знать. К таковым относится и "выверка".

Собственно, это слово свободно использовалось в Приднепровье до XIV в., пока его постепенно не начал вытеснять "аналог" — белка. Об этом пишет "Телеграф".

Как отмечает Этимологический словарь украинского языка, "выверка" происходит от корня, связанного с движением и означает "верткий" и идеально описывает поведение ловкого лесного грызуна.

Выверка в Этимологическом словаре

А вот более привычное название "белка" образовалось от традиции называть дорогой мех "белый". Сначала так обозначали только редкий вид белых выверок, а впоследствии слово распространилось на всех белок. И сейчас семантического отличия между словами "белка" и "выверка" нет.

Белка или выверка

Выверку часто упоминают в фольклоре. Скажем, в народной сказке "Две выверки" рассказывается о животных, которые вместе запасали на зиму продукты. Существует и стихотворение "Выверка" Александра Олеся и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал для многих неизвестном слове "зокола". Только единицы смогут правильно ответить, что это такое.

Также "Телеграф" писал, что в украинском языке существует много аутентичных слов, которых даже не знают многие украинцы. К ним относятся глаголы "напсетить" и "напшотить". Согласно словарю украинского языка Бориса Гринченко, оба эти слова означают "испортить воздух".