"Трошки набрехав у резюме". Пухнаста руда "лань" розсмішила українців в зоопарку (відео)

Відео з рудим улюбленцем набрало тисячі переглядів

В Україні в одному з етнопарків з дикими тваринами стався курйоз. Адже замість європейської лані українці побачили рудого кота.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Відомо, що курйоз стався у етнопарку "Гуцул Ленд" на Івано-Франківщині.

На відео жінка показує вивіску біля місця, де має бути лань європейська, але у стійлі в купі сіна сидить кіт. Це виглядає досить дотепно, особливо враховуючи те, що рудий пухнастик почав нявчати після слів авторки ролика.

Українці в коментарях вже почали жартувати, що це й є лань європейська. Дехто додав, що саме так виглядає ситуація, коли трохи набрехав у резюме, а тебе взяли на роботу. Були й жарти про те, що кіт тимчасово заміняє лань, поки та пішла по своїх справах.

Для довідки

"Гуцул Ленд" — це сучасний етнопарк в Буковелі, який зберігає та популяризує культуру та традиції українських Карпат. Тут можна побачити автентичну гуцульську дерев'яну архітектуру, відвідати контактний зоопарк тощо.

Європейська лань — олень середньої величини, значно більший, ніж козуля, але менший і легший, ніж благородний олень. Європейський підвид досягає довжини від 130 до 175 см, має хвіст завдовжки 20 см і зріст у холці від 80 до 105 см. Ця тварина не занесена до Червоної книги України, проте у Міжнародній Червоній книзі занесена до списку з приблизно "близьким до вразливого" статусу.

Лань європейська

Раніше "Телеграф" розповідав, що кіт-касир з "Аврори" підкорив соцмережі, адже відео розсмішило українців однією деталлю.