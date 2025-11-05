"Немножко наврал в резюме". Пушистая рыжая "лань" рассмешила украинцев в зоопарке (видео)

Видео с рыжим любимцем набрало тысячи просмотров

В Украине в одном из этнопарков с дикими животными произошел курьез. Ведь вместо европейской лани украинцы увидели рыжего кота.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Известно, что курьез произошел в этнопарке "Гуцул Ленд" в Ивано-Франковской области.

На видео женщина показывает вывеску возле места, где должна быть европейская лань, но в стойле в куче сена сидит кот. Это выглядит довольно остроумно, особенно учитывая то, что рыжий пушистик начал мяукать после слов автора ролика.

Украинцы в комментариях уже начали шутить, что кот и есть лань европейская. Некоторые добавил, что именно так выглядит ситуация, когда немного наврал в резюме, а тебя взяли на работу. Были и шутки о том, что кот временно заменяет лань, пока та отошла по своим делам.

Для справки

"Гуцул Ленд" – это современный этнопарк в Буковеле, который сохраняет и популяризирует культуру и традиции украинских Карпат. Здесь можно увидеть аутентичную гуцульскую деревянную архитектуру, посетить контактный зоопарк и т.д.

Европейская лань — олень средней величины, значительно больше косули, но меньше и легче, чем благородный олень. Европейский подвид достигает длины от 130 до 175 см, хвост длиной 20 см и рост в холке от 80 до 105 см. Это животное не занесено в Красную книгу Украины, однако в Международной Красной книге занесено в список с примерно "близким к уязвимому" статусом.

Лань европейская

