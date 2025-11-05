Чому "хрущовки" можуть не пройти зиму без опалення і скільки їх в Україні
Швидкість промерзання деяких будинків обчислюється годинником
Найнебезпечнішими для проживання під час відключень опалення виявилися панельні п'ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Ці будинки, зведені за часів Микити Хрущова з готових бетонних плит, промерзають блискавично.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів експерт з житлово-комунального господарства Олег Попенко. Повну версію матеріалу читайте, перейшовши на посиланням.
За його словами, промерзання у "хрущовках" під час відключення опалення відбувається приблизно за 36 годин.
Ну, нехай 48 годин якихось, там уже залежить від вітру
Після цього часу температура в квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду з опалювальної системи, аби не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя.
Для довідки: станом на 2019 рік в Україні налічувалося понад 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків застарілого фонду і близько 10 тисяч з них були зведені з 1957 по 1985 роки — тобто є "хрущовками".
Однак за словами іншого фахівця, високі панельні будинки замерзають ще швидше за п’ятиповерхівки.
За скільки часу промерзнуть різні типи будинків:
