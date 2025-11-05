Рус

Чому "хрущовки" можуть не пройти зиму без опалення і скільки їх в Україні

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Хрущовка
Хрущовка. Фото obozrevatel.com

Швидкість промерзання деяких будинків обчислюється годинником

Найнебезпечнішими для проживання під час відключень опалення виявилися панельні п'ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Ці будинки, зведені за часів Микити Хрущова з готових бетонних плит, промерзають блискавично.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів експерт з житлово-комунального господарства Олег Попенко. Повну версію матеріалу читайте, перейшовши на посиланням.

За його словами, промерзання у "хрущовках" під час відключення опалення відбувається приблизно за 36 годин.

Ну, нехай 48 годин якихось, там уже залежить від вітру

додав експерт

Після цього часу температура в квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду з опалювальної системи, аби не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя.

Для довідки: станом на 2019 рік в Україні налічувалося понад 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків застарілого фонду і близько 10 тисяч з них були зведені з 1957 по 1985 роки — тобто є "хрущовками".

Однак за словами іншого фахівця, високі панельні будинки замерзають ще швидше за п’ятиповерхівки.

За скільки часу промерзнуть різні типи будинків:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді планують ухвалити законопроект про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлофонду.

Теги:
#Опалення #Холод #Хрущовки