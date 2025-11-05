Уцелело меньше половины. Нардеп оценил масштабы ударов России по украинскому газу накануне зимы

Пока ситуацию удается контролировать благодаря партнерам

Во время этого отопительного сезона россияне сосредоточились, в том числе и на нашей газо- и нефтедобыче. На данный момент противнику уже удалось уничтожить 60% газовой инфраструктуры Украины.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Речь в первую очередь о крупных заводах, куда газ поступает со скважин:

"Мы все видим, что враг во время этого отопительного сезона сосредоточился, в том числе и на нашей газо- и нефтедобыче. В настоящее время разрушены около 60% газовой инфраструктуры. О чем идет речь? В первую очередь речь об установках комплексной подготовки газа – это такие крупные заводы, куда газ поступает со скважин, а уже потом идет в магистральные и далее в распределительные газовые системы, согласно ГОСТу", — заявил он.

По его словам, сейчас ситуацию удается контролировать благодаря партнерам, прежде всего Германии, Швеции и Норвегии, которые помогают с оборудованием

"Конечно, никто не расслабляется, но я думаю, что наши партнеры, прежде всего Европа, не даст Украину оставить глобально без газа. В этом плане нам также помогает разветвленная сеть соединений с европейской газовой системой", — заявил Семинский.

