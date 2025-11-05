Укр

Уцелело меньше половины. Нардеп оценил масштабы ударов России по украинскому газу накануне зимы

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россияне выбивают гаодобычу Украины
Россияне выбивают гаодобычу Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока ситуацию удается контролировать благодаря партнерам

Во время этого отопительного сезона россияне сосредоточились, в том числе и на нашей газо- и нефтедобыче. На данный момент противнику уже удалось уничтожить 60% газовой инфраструктуры Украины.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Детальнее читайте в материале: "Свитер вместо тепла: нардеп Семинский рассказал, как пережить самый тяжелый отопительный сезон".

Речь в первую очередь о крупных заводах, куда газ поступает со скважин:

"Мы все видим, что враг во время этого отопительного сезона сосредоточился, в том числе и на нашей газо- и нефтедобыче. В настоящее время разрушены около 60% газовой инфраструктуры. О чем идет речь? В первую очередь речь об установках комплексной подготовки газа – это такие крупные заводы, куда газ поступает со скважин, а уже потом идет в магистральные и далее в распределительные газовые системы, согласно ГОСТу", — заявил он.

По его словам, сейчас ситуацию удается контролировать благодаря партнерам, прежде всего Германии, Швеции и Норвегии, которые помогают с оборудованием

"Конечно, никто не расслабляется, но я думаю, что наши партнеры, прежде всего Европа, не даст Украину оставить глобально без газа. В этом плане нам также помогает разветвленная сеть соединений с европейской газовой системой", — заявил Семинский.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком жилье будет холоднее всего зимой и почему

Теги:
#Газ #Инфраструктура #Отопление