Чому ТЕЦ та ТЕС немає заміни в Україні. Нардеп розповів про тонкощі
Додаткова генерація допомагає критичній інфраструктурі
Альтернативне теплопостачання зможе повністю замінити традиційну інфраструктуру, тому що когенераційних установок не вистачає. Крім того, їхнє основне призначення – дати енергетикам можливість виправити ситуацію у разі виникнення аварій на ТЕЦ чи ТЕС.
Про це заявив "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.
При цьому Семінський зазначив, що "проте користь від таких установок досить значна".
"У першу чергу вони сфокусовані на виробництві електроенергії і забезпеченні потреб критичної інфраструктури. І зазвичай встановлюються біля теплопунктів, тому щоб покривати частини потреби і у постачанні тепла", — заявив він.
Так, у Чернігові одна така установка допомагає забезпечити все місто водою, а окрім того може перекрити приблизно 15-20% у постачанні електроенергії та порядку 10-15% тепла.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому житлі буде найхолодніше взимку і чому