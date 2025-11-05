Почему ТЭЦ и ТЭС нет замены в Украине. Нардеп рассказал о тонкостях

Дополнительная генерация помогает критической инфраструктуре

Альтернативное теплоснабжение не сможет полностью заменить традиционную инфраструктуру, т.к. когенерационных установок буквально не хватает. Кроме того, их основное предназначение – дать энергетикам возможность исправить ситуацию при возникновении аварий на ТЭЦ или ТЭС.

Об этом заявил "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

При этом Семинский отметил, что "тем не менее польза от таких установок достаточно значительна".

"В первую очередь, они сфокусированы на производстве электроэнергии и обеспечении потребностей критической инфраструктуры. И обычно устанавливаются у теплопунктов, в том числе, чтобы покрывать часть потребности и в поставках тепла", — заявил он.

Так, в Чернигове одна такая установка помогает обеспечить весь город водой и может перекрыть примерно 15-20% потребностей в поставках электроэнергии и порядка 10-15% тепла.

