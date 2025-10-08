Був такий лише один: киянам нагадали про унікальний поїзд, який курсував у столичному метро (відео)

Це був експериментальний склад з незвичним розташуванням сидінь та бортовими комп'ютерами

У соцмережах показали архівне відео, яке повернуло киян на двадцять років назад. На кадрах — незвичний поїзд метро з яскраво-червоними оксамитовими сидіннями, розташованими так, як у звичайному автобусі.

Для багатьох це відео стало справжнім відкриттям: виявляється, на початку 2000-х у столичній підземці курсував футуристичний склад "Славутич", який міг змінити обличчя київського метро. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Новаторський проєкт для столиці

У 2001 році Київ отримав незвичайний подарунок — єдиний п'ятивагонний поїзд "Славутич", створений спеціально для потреб столичного метрополітену. Склад передали депо "Оболонь", де він мав стати початком нової ери комфорту та технологій у підземці. Поїзд складався з двох головних вагонів типу 81-553.1, двох проміжних моторних 81-554.1 та одного причіпного 81-555.1.

Революція в комфорті пасажирів

Найяскравішою особливістю "Славутича" стало незвичне розташування сидінь у причіпному вагоні. Частина місць встановили впоперек салону — як у звичайному автобусі. Така компоновка дозволяла пасажирам обирати зручне розташування залежно від завантаженості вагона та особистих уподобань.

Решта вагонів отримали традиційне розташування сидінь уздовж стін, але з м'яким червоним велюровим оббиттям, що додавало комфорту. Ширші проходи, покращене освітлення та сучасна вентиляція робили поїздки приємнішими порівняно зі старими радянськими вагонами.

Вагон із незвичною компановкою сидінь

"Славутич" став справжнім технологічним дивом для свого часу. П'ять бортових комп'ютерів, об'єднаних мережею з двома незалежними оптичними каналами, контролювали всі системи поїзда в режимі реального часу. Така система забезпечувала безпрецедентний рівень безпеки та керованості.

Кабіна мишиніста поїзда "Славутич"

Це був результат співпраці ЗАТ "Вагонмаш" (Росія), чеської компанії Škoda та ДП "Київський метрополітен". Українська сторона відповідала за корпус і механічну частину, чехи – за електронне обладнання та системи управління.

Доля експерименту

Спочатку "Славутич" планували використовувати на різних лініях метро, зокрема на Сирецько-Печерській. Фактично ж поїзд курсував переважно синьою лінією, ставши її своєрідною візитівкою.

Метропоїзд типу «Славутич» на станції «Либідська»

Через обмежену кількість вагонів і складність обслуговування "Славутич" так і залишився експериментальним проєктом. Запасні частини доводилося замовляти окремо, технічне обслуговування вимагало спеціальних знань, а ремонт коштував дорожче, ніж для звичайних вагонів.

У 2013 році унікальний склад вивели з активної експлуатації. Зараз вагони зберігаються в депо "Оболонь", нагадуючи про амбітні плани модернізації київського метро.

