Киевскому троллейбусу 90 лет: какими были первые "электрические автобусы" и где они курсировали (фото)

Первый киевский троллейбус стал вторым в СССР после Москвы и открыл новую эру городского транспорта

В этот день 5 ноября 1935 в 17:00 на улицах Киева появился первый троллейбус. Это событие навсегда изменило лицо городского транспорта.

Девять десятилетий назад киевские улицы впервые увидели необычный транспорт – бесшумный электрический автобус, двигавшийся с помощью контактной сети. Это и был троллейбус, ставший символом модернизации столицы и второй подобной линией в СССР после Москвы. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Первый маршрут: от завода к центру

Первая троллейбусная линия соединила Завод имени Домбаля (на современной улице Кирилловской) с улицей Красноармейской (Большой Васильковской), прокладывая путь через площадь имени Льва Толстого (Украинских Героев). Для обслуживания маршрута использовались четыре троллейбуса модели ЛК-5, а билет стоил всего 25 копеек – доступная цена для рядового киевлянина.

Фото: Киевпасстранс

Место, где располагался завод, впоследствии превратилось в полноценное троллейбусное депо, рассчитанное на 100 машин. Оно стало мощной базой для развития новой транспортной системы города.

Первое трейлобусное депо в Киеве

Быстрое расширение сети

Уже летом 1936 года маршрут был продолжен до железнодорожного вокзала, обеспечив удобное сообщение между промышленными районами, центром и главным транспортным узлом. Несмотря на изначальнst технические сложности, связанные с новизной оборудования, троллейбусы быстро завоевали доверие киевлян.

Троллейбус ЛК-5 в Киеве

На смену первым ЛК-5 пришли более надежные модели ЯТБ-1 и ЯТБ-2, открывшие новые возможности расширения сети. Эти машины были более мощными, комфортными и лучше приспособлены к городским условиям.

Троллейбус на Крещатике

Осенью 1937 года заработала еще одна линия – от Бессарабского квартала до площади ІІІ Интернационала (сегодня – Европейская площадь). Этот маршрут полностью охватил Крещатик – главную улицу столицы. С этого времени троллейбус стал неотъемлемой частью киевского пейзажа.

Троллейбус ЯТБ-1 в Киеве

Интересно, что новый вид транспорта частично заменил трамвайные линии, закрытые еще в 1934 году. Троллейбус оказался более гибким, тихим и современным решением для динамично развивающегося города.

Транспорт индустриализации

В конце 1930-х годов на маршруты вышли мощные троллейбусы ЯТБ-4, ставшие настоящим прорывом в комфорте и надежности. Киевские маршруты обеспечивали прямую связь не только с центром, но и с крупными промышленными предприятиями, активно строившимися в этот период.

Троллейбусная сеть расширялась в соответствии с темпами индустриализации. Заводы нуждались в надежном транспорте для рабочих, а город – в современной системе передвижения для растущего населения.

Троллейбус возле оперного театра в Киеве

С сентября 1940 добавили четвертый маршрут от площади Льва Толстого до площади III Интернационала с 4 троллейбусами. Планировали продлить линии на Подол и Печерск, но склоны улиц не позволили осуществить это.

Таким образом, по состоянию на 1 января 1941 года троллейбусная сеть Киева имела четыре маршрута:

Железнодорожный вокзал – ул. Коминтерна – бульв. Тараса Шевченко – ул. Пирогова – ул. Ленина – ул. Крещатик – ул. Красноармейская – завод им. Дзержинского; Железнодорожный вокзал – ул. Коминтерна – бульв. Тараса Шевченко – ул. Пирогова – ул. Ленина – ул. Крещатик – площадь ІІІ Интернационала; Площадь ІІІ Интернационала – ул. Крещатик – ул. Красноармейская – завод им. Дзержинского; Площадь ІІІ Интернационала – ул. Крещатик – площадь Льва Толстого.

Эта разветвленная сеть обеспечивала связь между ключевыми промышленными зонами, транспортными узлами и центром города. Уже тогда троллейбус стал одним из символов быстрого развития Киева как столицы Украины.

Наследие, живущее сегодня

Даже спустя 90 лет троллейбус остается одним из самых популярных видов транспорта в Киеве. То, что началось с четырех машин на одном маршруте, переросло в разветвленную сеть, обслуживающую миллионы пассажиров.

Фото: Киевпасстранс

История киевского троллейбуса – это история о стремлении Киева к модернизации, инженерных достижениях и заботе о комфорте жителей. Доступная стоимость проезда сделала город открытым для каждого киевлянина, а современные поколения могут гордиться наследием, которое появилось на киевских улицах девять десятилетий назад.

