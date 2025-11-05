Киевскому троллейбусу 90 лет: какими были первые "электрические автобусы" и где они курсировали (фото)
Первый киевский троллейбус стал вторым в СССР после Москвы и открыл новую эру городского транспорта
В этот день 5 ноября 1935 в 17:00 на улицах Киева появился первый троллейбус. Это событие навсегда изменило лицо городского транспорта.
Девять десятилетий назад киевские улицы впервые увидели необычный транспорт – бесшумный электрический автобус, двигавшийся с помощью контактной сети. Это и был троллейбус, ставший символом модернизации столицы и второй подобной линией в СССР после Москвы. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.
Первый маршрут: от завода к центру
Первая троллейбусная линия соединила Завод имени Домбаля (на современной улице Кирилловской) с улицей Красноармейской (Большой Васильковской), прокладывая путь через площадь имени Льва Толстого (Украинских Героев). Для обслуживания маршрута использовались четыре троллейбуса модели ЛК-5, а билет стоил всего 25 копеек – доступная цена для рядового киевлянина.
Место, где располагался завод, впоследствии превратилось в полноценное троллейбусное депо, рассчитанное на 100 машин. Оно стало мощной базой для развития новой транспортной системы города.
Быстрое расширение сети
Уже летом 1936 года маршрут был продолжен до железнодорожного вокзала, обеспечив удобное сообщение между промышленными районами, центром и главным транспортным узлом. Несмотря на изначальнst технические сложности, связанные с новизной оборудования, троллейбусы быстро завоевали доверие киевлян.
На смену первым ЛК-5 пришли более надежные модели ЯТБ-1 и ЯТБ-2, открывшие новые возможности расширения сети. Эти машины были более мощными, комфортными и лучше приспособлены к городским условиям.
Троллейбус на Крещатике
Осенью 1937 года заработала еще одна линия – от Бессарабского квартала до площади ІІІ Интернационала (сегодня – Европейская площадь). Этот маршрут полностью охватил Крещатик – главную улицу столицы. С этого времени троллейбус стал неотъемлемой частью киевского пейзажа.
Интересно, что новый вид транспорта частично заменил трамвайные линии, закрытые еще в 1934 году. Троллейбус оказался более гибким, тихим и современным решением для динамично развивающегося города.
Транспорт индустриализации
В конце 1930-х годов на маршруты вышли мощные троллейбусы ЯТБ-4, ставшие настоящим прорывом в комфорте и надежности. Киевские маршруты обеспечивали прямую связь не только с центром, но и с крупными промышленными предприятиями, активно строившимися в этот период.
Троллейбусная сеть расширялась в соответствии с темпами индустриализации. Заводы нуждались в надежном транспорте для рабочих, а город – в современной системе передвижения для растущего населения.
С сентября 1940 добавили четвертый маршрут от площади Льва Толстого до площади III Интернационала с 4 троллейбусами. Планировали продлить линии на Подол и Печерск, но склоны улиц не позволили осуществить это.
Таким образом, по состоянию на 1 января 1941 года троллейбусная сеть Киева имела четыре маршрута:
- Железнодорожный вокзал – ул. Коминтерна – бульв. Тараса Шевченко – ул. Пирогова – ул. Ленина – ул. Крещатик – ул. Красноармейская – завод им. Дзержинского;
- Железнодорожный вокзал – ул. Коминтерна – бульв. Тараса Шевченко – ул. Пирогова – ул. Ленина – ул. Крещатик – площадь ІІІ Интернационала;
- Площадь ІІІ Интернационала – ул. Крещатик – ул. Красноармейская – завод им. Дзержинского;
- Площадь ІІІ Интернационала – ул. Крещатик – площадь Льва Толстого.
Эта разветвленная сеть обеспечивала связь между ключевыми промышленными зонами, транспортными узлами и центром города. Уже тогда троллейбус стал одним из символов быстрого развития Киева как столицы Украины.
Наследие, живущее сегодня
Даже спустя 90 лет троллейбус остается одним из самых популярных видов транспорта в Киеве. То, что началось с четырех машин на одном маршруте, переросло в разветвленную сеть, обслуживающую миллионы пассажиров.
История киевского троллейбуса – это история о стремлении Киева к модернизации, инженерных достижениях и заботе о комфорте жителей. Доступная стоимость проезда сделала город открытым для каждого киевлянина, а современные поколения могут гордиться наследием, которое появилось на киевских улицах девять десятилетий назад.
