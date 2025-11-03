У Дніпрі спостерігали гарне природне явище: може бути провісником снігопаду (фото)

У верхніх шарах атмосфери дуже холодно та дме сильний вітер – це обіцяє зміну погоди

У понеділок, 3 листопада, у Дніпрі спостерігали рідкісної краси білі хмари, дуже схожі на пір’я птаха чи лебедяний пух.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал "Труха Дніпро", відзначивши чудову картину.

"Чарівне небо зараз над Дніпром. Воно як із якогось фентезі всесвіту", – йдеться у публікації.

Перисті хмари у Дніпрі

А ще перисті хмари можуть бути провісником снігопаду. Вони формуються у верхній частині тропосфери — приблизно на висотах від 6 до 12 км, де повітря дуже холодне.

Як вони з’являються:

Перисті хмари складаються не з крапель води, а з найдрібніших крижаних кристалів.

Вони виникають, коли насичене вологою повітря піднімається вгору і охолоджується настільки, що водяна пара замерзає.

Часто такі хмари сигналізують, що погода може змінитися, наприклад, що наближається фронт або циклон.

Відмінні риси:

Вони дуже тонкі, білі, і нагадують нитки або легке пір’я.

Висотні вітри витягують їх в одному напрямку, тому хмари виглядають "причесаними".

Самі собою вони опадів не дають, але нерідко пророкують дощ чи сніг протягом найближчої доби-двох.

Тобто ці тонкі "пір’я" в небі — наслідок сильних вітрів на великих висотах і дуже низьких температур у верхніх шарах атмосфери.

Нагадаємо, останні дні "бабиного літа" добігають кінця і українцям слід очікувати морозів. Вони вже незабаром прийдуть до України — температура подекуди знизиться до -1 градуса.