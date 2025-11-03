У Дніпрі спостерігали гарне природне явище: може бути провісником снігопаду (фото)
У верхніх шарах атмосфери дуже холодно та дме сильний вітер – це обіцяє зміну погоди
У понеділок, 3 листопада, у Дніпрі спостерігали рідкісної краси білі хмари, дуже схожі на пір’я птаха чи лебедяний пух.
Відповідне фото опублікував Telegram-канал "Труха Дніпро", відзначивши чудову картину.
"Чарівне небо зараз над Дніпром. Воно як із якогось фентезі всесвіту", – йдеться у публікації.
А ще перисті хмари можуть бути провісником снігопаду. Вони формуються у верхній частині тропосфери — приблизно на висотах від 6 до 12 км, де повітря дуже холодне.
Як вони з’являються:
- Перисті хмари складаються не з крапель води, а з найдрібніших крижаних кристалів.
- Вони виникають, коли насичене вологою повітря піднімається вгору і охолоджується настільки, що водяна пара замерзає.
- Часто такі хмари сигналізують, що погода може змінитися, наприклад, що наближається фронт або циклон.
Відмінні риси:
- Вони дуже тонкі, білі, і нагадують нитки або легке пір’я.
- Висотні вітри витягують їх в одному напрямку, тому хмари виглядають "причесаними".
- Самі собою вони опадів не дають, але нерідко пророкують дощ чи сніг протягом найближчої доби-двох.
Тобто ці тонкі "пір’я" в небі — наслідок сильних вітрів на великих висотах і дуже низьких температур у верхніх шарах атмосфери.
Нагадаємо, останні дні "бабиного літа" добігають кінця і українцям слід очікувати морозів. Вони вже незабаром прийдуть до України — температура подекуди знизиться до -1 градуса.