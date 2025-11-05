Цей "ненажерливий" прилад витрачає електроенергії в рази більше, ніж телевізор

Витрати цього пристрою можна скоротити кількома способами

У квартирах українців серед побутових приладів, які найбільше споживають електроенергію, можна виділити бойлер. Якщо телевізор є більш економним у цьому плані, то бойлер — один із "ненажерливих". Різниця між ними може бути вдесятеро.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки ці пристрої витрачають електроенергії та порівняти їх між собою. Також ми розповідаємо як скоротити витрати електроенергії для бойлера.

Бойлер

Вже давно бойлери стали незамінною річчю у квартирах. Особливо це стосується тих будинків, де немає централізованого гарячого водопостачання. Проте є в ньому і мінус — велике споживання електроенергії, через що платіжки за світло можуть бути досить високими.

Середня потужність побутового бойлера — від 1500 до 3000 Вт. Однак слід врахувати, що все залежить від об’єму бака та температури нагрівання. Наприклад, якщо ми хочемо нагріти 80 літрів з 15 ° C до 60 ° C бойлер потужністю 2 000 Вт потрібно близько 2,5 годин — це майже 5 кВт · год за один цикл.

Якщо бойлер працює щодня, щомісячне споживання може становити 100–200 кВт·год і більше, а особливо взимку, коли температура води, що надходить нижче.

Як скоротити витрати електроенергії:

Виставляйте температуру на 50-55 °C, а чи не максимум;

Необхідно утеплити бак бойлера, особливо якщо він встановлений у холодному приміщенні – це знизить втрати тепла;

Якщо ви їдете з квартири на пару днів, обов’язково вимикайте бойлер;

Користуйтеся таймером або "розумною розеткою", щоб бойлер працював лише у певний час, наприклад, уночі при дії пільгового тарифу;

Регулярно очищайте нагрівальний елемент від накипу — відкладення, які там залишаються, можуть знизити ефективність та збільшити витрати енергії.

Телевізор

Сучасний LED-телевізор споживає всього 50-200 Вт на момент роботи. Якщо, наприклад, дивитися його по п’ять годин на день, то за місяць він "з’їсть" всього 7-30 кВт · год — в 5-20 разів менше, ніж бойлер.

Крім того, варто додати, що у телевізорів нових поколінь (OLED, QLED) є енергоефективні режими. Вони регулюють яскравість екрана та знижують споживання.

Але водночас слід пам’ятати, що навіть у режимі очікування телевізор продовжує витрачати електроенергію — близько 1–3 Вт.

ТБ. Фото: Freepik

Як скоротити витрати електроенергії:

Використовуйте режим енергоощадження, який автоматично робить яскравість меншою;

Вимикайте телевізор повністю, а не залишайте його в режимі очікування;

Регулюйте яскравість екрана самостійно — надмірне підсвічування споживає енергію

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна економити електроенергію в будинку, щоб суми в платіжках стали меншими. Є п’ять способів.