Ви так не заощадите: чому на ніч не варто вимикати бойлер

Краще перемикати бойлер на економний режим

Одним із найголовніших "пожирачів" енергії у вашому будинку є бойлер. Багато хто думає, що відключаючи його на ніч, можна заощадити на електроенергії, але це поширена помилка.

У Tik-Tok розповіли, чому такий спосіб економії не працює. Здавалося б, відключення бойлера вночі здається логічним.

Чи варто вимикати бойлер на ніч

Вимкнення бойлера на ніч, щоб заощадити електроенергію, насправді часто обертається зворотним ефектом. Сучасні бойлери, які оснащені гарною теплоізоляцією та термостатами, розраховані на підтримку постійної температури води за мінімальної витрати енергії.

Якщо повністю відключити нагрівання, вода за ніч охолоне, і вранці при включенні пристрій працюватиме на максимальній потужності, швидко підіймаючи температуру до потрібного рівня. Це споживає більше енергії, ніж коли б бойлер всю ніч підтримував воду теплою в економічному режимі.

Крім того, часте вимкнення та включення може негативно впливати на сам нагрівальний елемент та скорочувати термін служби приладу.

