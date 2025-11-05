Этот "прожорливый" прибор тратит электроэнергии в разы больше, чем телевизор

Расход для этого устройства можно сократить несколькими способами

В квартирах украинцев среди бытовых приборов, которые больше всего потребляют электроэнергию, можно точно выделить бойлер. Если телевизор является более экономным в этом плане, то бойлер — один из самых "прожорливых". Разница между ними может быть в десяти раз.

"Телеграф" решил выяснить, сколько эти устройства тратят электроэнергии и сравнить их между собой. Также мы рассказываем, как сократить расходы электроэнергии для бойлера.

Бойлер

Уже давно бойлеры стали незаменимой вещью в квартирах. Особенно это касается тех домов, где нет централизованного горячего водоснабжения. Однако есть в нем и минус — большое потребление электроэнергии, из-за чего платежки за свет могут быть довольно высокими.

Средняя мощность бытового бойлера — от 1 500 до 3 000 Вт. Однако следует учесть, что все зависит от объема бака и температуры нагрева. К примеру, если мы хотим нагреть 80 литров с 15°C до 60°C бойлеру мощностью 2 000 Вт нужно около 2,5 часов — это почти 5 кВт·ч за один цикл.

Если бойлер работает каждый день, ежемесячное потребление может составлять 100–200 кВт·ч и более, а особенно зимой, когда температура поступающей воды ниже.

Бойлер. Сколько он потребляет электроэнергии

Как сократить расход электроэнергии:

Выставляйте температуру на 50-55 °C, а не на максимум;

Необходимо утеплить бак бойлера, особенно если он установлен в холодном помещении — это снизит теплопотери;

Если вы уезжаете из квартиры на пару дней, обязательно выключайте бойлер;

Пользуйтесь таймером или "умной розеткой", чтобы бойлер работал только в определённое время, к примеру, ночью при действии льготного тарифа;

Регулярно очищайте нагревательный элемент от накипи — отложения, которые там остаются, могут снизить эффективность и увеличить расход энергии.

Телевизор

Современный LED-телевизор потребляет всего 50–200 Вт в момент работы. Если, к примеру, смотреть его по пять часов в день, то за месяц он "съест" всего 7–30 кВт·ч — в 5–20 раз меньше, чем бойлер.

Кроме того стоит добавить, что у телевизоров новых поколений (OLED, QLED) есть энергоэффективные режимы. Они регулируют яркость экрана и снижают потребление.

Но в то же время, следует помнить, что даже в режиме ожидания телевизор продолжает расходовать электроэнергию — около 1–3 Вт.

Телевизор. Фото: Freepik

Как сократить расход электроэнергии:

Пользуйтесь режимом энергосбережения, который автоматически делает яркость меньше;

Выключайте телевизор полностью, а не оставляйте его в режиме ожидания;

Регулируйте яркость экрана самостоятельно — избыточная подсветка потребляет энергию

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно экономить электроэнергию в доме, чтобы суммы в платежках стали меньше. Есть пять способов.