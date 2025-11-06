Стала відома особистість "охоронця" Анджеліни Джолі - він вже дав перший коментар (фото)

Чоловій й досі перебуває в ТЦК

Названо особу водія кортежу американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, якого затримали та доправили до ТЦК 5 листопада. Ним виявився 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков.

Що треба знати:

Анджеліна Джолі 5 листопада приїздила в Україну та відвідувала нібито Херсон

Одного з людей кортежу в цей день затримали на блокпості, ним виявився Дмитро

Наразі водій місії й досі перебуває в ТЦК

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на слова брата Дмитра Євгена Пищикова. Окрім того, сам тренер з самбо вже відреагував на інцидент. В Instagram він запостив сторіс, де нібито підтвердив, що саме його затримали та він супроводжував кортеж Джолі.

Сторис Дмитра

За словами Пищикова, Дмитро не був охоронцем Джолі, як писали медіа, він — водій та провідник кортежу. Тобто та людина, яка показувала дорогу до потрібного місця.

Дмитро, водій кортежу Анджеліни Джолі

"Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що може загостритися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", — каже брат затриманого.

При цьому дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла, що наразі його телефон вимкнений. Він не відповідає на дзвінки та повідомлення. Вона їде на Миколаївщину, щоб з'ясувати ситуацію. Відомо, що 5 листопада ввечері Юлії вдалось зв'язатись з Дмитром, але його й досі тримають у ТЦК.

"Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта", — каже жінка.

Анджеліна Джолі в Україні

Анджеліна Джолі в Україні

Зауважимо, що у Сухопутних військах повідомляли, що один з водіїв кортежу Анджеліни Джолі — громадянин України, офіцер запасу, який мав проблеми з військово-обліковими документами. Під час проїзду через блокпост його попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП.

Однак після цього у мережі завірусилось відео, як Джолі ходить в приміщенні ТЦК. Більшість припустила, що вона сприяла вирішенню ситуації, однак, за словами відомства, амбасадорка відвідувала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею.

