Шанс зустріти Джолі в ТЦК мізерний, але не дорівнює нулю: яскраві меми про візит актриси в Україну
Ситуація, в яку потрапила команда Анджеліни Джолі в Україні, стала приводом для жартів
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову відвідала Україну, цього разу неофіційно. Під час поїздки на одного з членів її команди, який супроводжував актрису, затримали на блокпосту під час перевірки документів.
Українці одразу відреагували на інцидент хвилею дотепних жартів і мемів у соцмережах. "Телеграф" зібрав найвлучніші з них.
Наші громадяни пригадали нещодавню ініціативу від держави, яка пропонує можливість безплатно скористатися послугами "Укрзалізниці". Власне, не виключають українці, саме тому американська акторка опинилася тут.
Багато жартів стосувалося її колишнього чоловіка Бреда Піта. Актора одягнули у військову форму, апелюючи до того, що це сама Джолі могла його "здати" до "військкомату".
Утім були й такі, які переконували, що саме її колишній, маскуючись під начальника ТЦК, наказав зупинити кортеж і затримати охоронця. "Фотодоказ" був у наявності.
Утім, згадували українці не лише Бреда Піта. Також до цієї ситуації "притягнули за вуха" інших колег зі світу кіно — Антоніо Бандераса та Джонні Деппа.
Не забарилися й згенеровані картинки, на яких в однострій перевдягнули вже саму Джолі.
Одночасно Джолі "незлим тихим" пригадали її найзнаковіші ролі, серед яких чарівниця Малефісента, розкрадачка гробниць Лара Крофт та наймана вбивця місс Сміт.
У мережі дивуються, що світлин та селфі з Анджеліною Джолі практично немає та відтворюють можливий діалог між українцем, який її супроводжував, та представником ТЦК на блокпосту.
При цьому не забули й час, за який військовозобов'язані нібито проходять ВЛК.
Окрім того, українці пригадали програму добровільної військової служби за контрактом для молоді "18-24", але інтерпретували її умови по-своєму.
Добре поміркувавши, українці дійшли висновку, що шанс зустріти Анджеліну Джолі в ТЦК мізерний, але не дорівнює нулю.
У мережі запідозрили, що насправді чоловік став "платою" за дозвіл сходити до вбиральні.
Телеведучий Григорій Решетнік скористався ситуацією та використав її для реклами шоу "Холостяк".
Врешті решт, українці резюмували, що ж насправді відбулося у ТЦК.
Нагадаємо, у 2022 році актриса вже відвідувала Україну. При цьому хлопчик, який у цей час сидів у львівському кафе, куди зайшла актриса, не помітив "зірку". Після цього він миттєво став мемом.