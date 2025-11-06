Стала известна личность "охранника" Анджелины Джоли — он уже дал первый комментарий (фото)

Мужчина до сих пор находится в ТЦК

Названа личность водителя кортежа американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которого задержали и доставили в ТЦК 5 ноября. Им оказался 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков.

Что нужно знать:

Анджелина Джоли 5 ноября приезжала в Украину и посещала якобы Херсон

Одного из людей кортежа в этот день задержали на блокпосте, им оказался Дмитрий

В настоящее время водитель миссии до сих пор находится в ТЦК

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на слова брата Дмитрия Евгения Пищикова. Кроме того, сам тренер по самбо уже отреагировал на инцидент. В Instagram он запостил сторис, где якобы подтвердил, что именно его задержали и он сопровождал кортеж Джоли.

Сторис Дмитрия

По словам Пищикова, Дмитрий не был охранником Джоли, как писали медиа, он водитель и проводник кортежа. То есть тот человек, который показывал дорогу в нужное место.

Дмитрий, водитель кортежа Анджелины Джоли

"Он не в розыске. У него заболевание спины, которое может обостриться. Свежее ВЛК 2025 у него. Все документы и волонтерское удостоверение при нем было. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", — говорит брат задержанного.

При этом девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала, что его телефон выключен. Он не отвечает на звонки и сообщения. Она едет в Николаевскую область, чтобы выяснить ситуацию. Известно, что 5 ноября вечером Юлии удалось связаться с Дмитрием, но его до сих пор держат в ТЦК.

"Ему предложили быть в сопровождении Анджелины Джоли и он согласился. Он публичный человек в нашем городе. С начала полномасштабного вторжения непосредственно с военными работает, покупает им автомобили, организует постоянные собрания. У него пройденная свежая ВЛК с июня этого года. Имеет диагноз "анкилозирующий болезнь позвоночника", — говорит женщина.

Анджелина Джоли в Украине

Отметим, что в Сухопутных войсках сообщалось, что один из водителей кортежа Анджелины Джоли — гражданин Украины, офицер запаса, у которого проблемы с военно-учетными документами. Во время проезда через блокпост его попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП.

Однако после этого в сети завирусилось видео, как Джоли ходит в помещении ТЦК. Большинство предположило, что она способствовала разрешению ситуации, однако, по словам ведомства, Джоли посещала здание центра комплектации, чтобы воспользоваться туалетом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали немало остроумных мемов на фоне визита Джоли в Украину.