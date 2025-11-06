Війна не турбує? В Україні різко зріс продаж новорічних товарів

Продажі в мережі "Епіцентр" вже зросли на кілька десятків відсотків

У мережі торгових центрів "Епіцентр" виросли продажі товарів з новорічного асортименту. Наразі обсяг реалізації зріс майже на 40%.

Про це повідомляє PR-директор групи компаній "Епіцентр" Юлія Чудновець. За її словами, мережа "Епіцентр" вже виділила десять найпопулярніших товарів.

Чудновець каже, що в порівнянні з 2024 роком наразі продажі новорічного асортименту товарів зросли на 38%. Це цифра станом на початок листопада, а попереду ще два місяці передноворічних продажів.

"Українці хочуть позитивних емоцій! У пошуках тепла й домашнього затишку ми прикрашаємо домівки, купуємо ялинки, гірлянди та подарунки", — пише PR-директор групи компаній "Епіцентр".

Юлія Чудновець

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки "Ангелятко добрих справ", скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди. Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м’яких декоративних оленів. Ще в "Епіцентрі" є підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.

Найпопулярніші новорічні товари в "Епіцентрі"

