"В поисках эмоций". Какие новогодние товары уже массово скупают украинцы (список)

Продажи в сети "Эпицентр" уже выросли на несколько десятков процентов

В сети торговых центров "Эпицентр" выросли продажи товаров из новогоднего ассортимента. В настоящее время объем реализации вырос почти на 40%.

Об этом сообщает PR-директор группы компаний "Эпицентр" Юлия Чудновец. По ее словам, сеть "Эпицентр" уже выделила десять самых популярных товаров.

Чудновец говорит, что по сравнению с 2024 годом продажи новогоднего ассортимента товаров выросли на 38%. Это цифра по состоянию на начало ноября, а впереди еще два месяца предновогодних продаж.

"Украинцы хотят положительных эмоций! В поисках тепла и домашнего уюта мы украшаем дома, покупаем елки, гирлянды и подарки", — пишет PR-директор группы компаний "Эпицентр".

Юлия Чудновец

Среди самых популярных товаров этого сезона: декоративные гномы, благотворительные фигурки "Ангелочек добрых дел", стеклянные подвески в виде аистов, искусственные елки и электрические гирлянды. Также украинцы активно покупают наборы украшений на елку, стеклянные подвески в виде лягушек, петушков и книг, новогодние шары и мягкие декоративные олени. Еще в "Эпицентре" повышение спроса на искусственные елки, гирлянды, наборы пластиковых шаров для елки, коллекционные украшения, мягкие игрушки и символы Нового года.

Самые популярные новогодние товары в "Эпицентре"

