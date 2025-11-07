Україна втратила талановитого фотографа та воїна: Київ попрощався з Костянтином Гузенком (репортаж)

Синьо-жовті прапори, живі квіти та десятки людей на колінах — Україна прощається з Костянтином Гузенком.

У Києві 7 листопада прощаються з Костянтином Гузенком — фотографом, медіапродюсером, воїном 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Йому було 28 років.

Про загибель Костянтина стало відомо 3 листопада. На прощанні сьогодні — побратими, друзі-журналісти, фотографи, волонтери, небайдужі українці.

Фотограф, який тримав камеру і зброю, повернувся додому на щиті /Ян Доброносов, "Телеграф" Десятки людей прийшли провести Костянтина в останню путь /Ян Доброносов, "Телеграф" Прощання з Костянтином Гузенком /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди проносили живі квіти /Ян Доброносов, "Телеграф" Серед присутніх — воїни, митці, волонтери, фотографи, українці /Ян Доброносов, "Телеграф"

"Костя ніколи не боявся їхати будь-куди"

Костянтин Гузенко — документальний і художній фотограф із Києва, учасник команди Ukraїner, медіапродюсер, автор проєктів, що розповідали про людей і країну крізь об’єктив фотоапарата.

Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner, розповів, що з Костянтином був знайомий з 2020 року: "Найбільше ми їздили разом на зйомки в 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди". 7 листопада Богдан Логвиненко не міг бути присутнім на прощанні, але попросив небайдужих прийти замість нього.

Будь ласка, сходіть за мене на прощання з Костею. Будьте лише з живими квітами і обовʼязково у вишиванках. Бо так він хотів. Сходіть за мене і інших учасників спільноти Ukraїner та його побратимів, які несуть службу і не зможуть бути цього дня у Києві. Богдан Логвиненко

Прощання з Костянтином Гузенком у Києві /Ян Доброносов, "Телеграф" Прощання з Костянтином Гузенком у Києві /Ян Доброносов, "Телеграф" Прощання з Костянтином Гузенком у Києві /Ян Доброносов, "Телеграф" Прощання з Костянтином Гузенком у Києві /Ян Доброносов, "Телеграф" Прощання з Костянтином Гузенком у Києві /Ян Доброносов, "Телеграф"

Від камери — до фронту

Після початку повномасштабного вторгнення Костянтин не залишився осторонь. Спершу — фіксував наслідки російських атак і історії людей, які пережили окупацію, працював із проєктом "Архів війни". Потім — став до лав Збройних сил України. Він служив з 2024 у 35-й окремій бригаді морської піхоти як пресофіцер. У травні 2025 року Костя долучився до відеопроєкту "На лінії кадру" — серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які пішли воювати, не відклавши камеру.

Люди стоять на колінах, коли проносять труну з тілом військового /Ян Доброносов, "Телеграф" На церемонію прийшли десятки киян, колег і побратимів /Ян Доброносов, "Телеграф" Містяни стають на коліна вздовж дороги, коли виносять тіло /Ян Доброносов, "Телеграф" Українці прощаються з Костянтином /Ян Доброносов, "Телеграф" Українці стоять на колінах, коли труну несуть вулицею /Ян Доброносов, "Телеграф" Побратими схиляють голови у хвилині мовчання /Ян Доброносов, "Телеграф"

Рідні проводжають в останню путь /Ян Доброносов, "Телеграф" Десятки людей прийшли віддати останню шану /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди стають на коліна, коли проносять труну /Ян Доброносов, "Телеграф" У руках тих, хто прийшов на прощання - живі квіти /Ян Доброносов, "Телеграф" Військові прощаються з побратимом /Ян Доброносов, "Телеграф"

З Костянтином Гузенком прощались спочатку у Михайлівському Золотоверхому монастирі, а потім — на Майдані Незалежності. Десятки людей стояли на колінах, частина з них мала на плечах прапори з фото свої рідних — оборонців, доля яких невідома або ж вони в полоні.

Військові несуть труну, а весь натовп стає на коліна

Жовто-блакитні прапори на прощанні

Квіти й прапори в руках тих, хто прийшов провести

Прощання об’єднало сотні киян

Поховали загиблого на Байковому цвинтарі.

