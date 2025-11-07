Украина потеряла талантливого фотографа и воина: Киев простился с Константином Гузенко (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сине-желтые флаги, живые цветы и десятки людей на коленях — Украина прощается с Костантином Гузенко.
В Киеве 7 ноября прощаются с Константином Гузенко — фотографом, медиапродюсером, воином 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. Ему было 28 лет.
О гибели Константина стало известно 3 ноября. На прощании сегодня – собратья, друзья-журналисты, фотографы, волонтеры, неравнодушные украинцы.
"Костя никогда не боялся ехать куда угодно"
Константин Гузенко — документальный и художественный фотограф из Киева, участник команды Ukraіner, медиапродюсер, автор проектов, рассказывающих о людях и стране сквозь объектив фотоаппарата.
Богдан Логвиненко, основатель Ukraіner, рассказал, что с Константином был знаком с 2020 года: "Больше всего мы ездили вместе на съемки в 2022 и 2023. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей не- 7 ноября Богдан Логвиненко не мог присутствовать на прощании, но попросил неравнодушных прийти вместо него.
Пожалуйста, сходите за меня на прощание с Костей. Будьте только с живыми цветами и обязательно в вышиванках. Так он хотел. Сходите за меня и других участников сообщества Ukraіner и его собратьев, которые несут службу и не смогут быть в этот день в Киеве.
От камеры — к фронту
После начала полномасштабного вторжения Константин не остался в стороне. Сначала — фиксировал последствия российских атак и истории людей, переживших оккупацию, работал с проектом "Архив войны". Затем стал в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил с 2024 года в 35-й отдельной бригаде морской пехоты как пресс-офицер.В мае 2025 года Костя присоединился к видеопроекту "На линии кадра" — серии документальных интервью с ушедшими воевать украинскими фотографами, не отложив камеру.
С Константином Гузенко прощались сначала в Михайловском Златоверхом монастыре, а затем на Майдане Незалежности. Десятки людей стояли на коленях, часть из них имела на плечах флаги с фото своих родных — защитников, судьба которых неизвестна или они в плену.
Похоронили погибшего на Байковом кладбище.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве прощались с погибшими корреспондентами телеканала Freedom Аленой Грамовой и Евгением Кармазиным. Они погибли 23 октября во время атаки на Краматорск.