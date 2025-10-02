Прах розвіяли в 14 країнах. Як вшанували пам’ять військового Кості "Стамбула"

На церемонії прощання не було священника і хрестів

Загиблий військовий Костянтин Юзвюк "Стамбул" заповів кремувати своє тіло і розвіяти прах за вітром. Його поховання пройшло без хрестів та священника, адже захисник хотів саме так.

Про це розповіла мати загиблого Ольга Юзвюк, передає hromadske. Відомо, що волонтер і військовослужбовець 117-ї окремої механізованої бригади Костянтин пішов на війну добровольцем, однак помер від отриманих травм у лікарні Запоріжжя у липні 2024 року.

А вже восени 2025 мати героя розповіла, як виконала заповіт сина. Пані Ольга каже, що син наполягав, аби на похороні не було священників, хрестів та вінків, а усі заощаджені кошти просив задонатити.

Костянтин Юзвюк "Стамбул"

"Третє. Мої рештки розвійте за вітром, але не займайте мною місце на кладовищі. Це кринж", — з заповіту "Стамбула".

Він також просив ніякої панахиди зі сльозами, а лише прощальний вечір з блискітками, сміхом та мемами. Як згадує мати військового, вона довго не могла змиритись з тим, що він попросив кремувати тіло. Все ж жінка це зробила, а от с прахом вигадала цікаву та досить глибоку історію. Частину праху пані Ольга залишали у себе вдома, а другу частину роздала волонтерам з різних куточків світу.

Прах "Стабула", який розвіюють по світу

Люди отримали маленьку пляшечку праху "Стамбула" у перемішку з блискітками. Цей прах вони розвіюють у різних куточках планети та відмічають подію особливим хештегом — #КостяСтамбулПодорожує. За словами пані Ольги, прах її сина розвіяли вже в 14 країнах світу.

"Щоразу я його відпускаю. Хоча повністю ніколи його відпустити не зможу. Під хештегом #КостяСтамбулПодорожує я завжди в кінці пишу: "Лети, дитинко, тепер ти вільний"", — додає мати загиблого.

