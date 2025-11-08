Взяв гроші та втік у ліс. Що вирішив суд щодо недоброчесного копа із Києва

Поліцейський отримав безкоштовного адвоката від держави

Начальнику Дарницького управління поліції Юрію Рибянському, який викрав понад 16 млн грн та втік з грошима, обрали запобіжний захід. А саме тримання під вартою два місяці з можливістю внести заставу.

Що треба знати:

Коп Рибянський зник 3 листопада разом з грошима, які фігурували в одній зі справ

Топ-поліцейського затримали 6 листопада в лісі, де він жив у наметі з грошима

Печерський суд обрав запобіжний захід Рибянському 8 листопада

Як повідомляє ТСН, на засіданні суду прокурор вимагав тримання під вартою копа строком на 60 діб з альтернативою застави. Йшлося про суму еквівалентну тій, яку Рибянський забрав із собою — близько 13,3 млн грн.

Юрій Рибянський

У мережі вже показали відео з зали суду, на яких видно, що колишній поліцейський — у трекінговому взутті та вдягнений, як турист. Цікаво, що адвокат у Рибянського державний, тобто безкоштовний

В результаті засідання Рибянському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн грн.

Рибянський на засіданні суду

Нагадаємо, що Рибянськй зберігав в кабінеті кошти, які були раніше вилучені його підлеглими під час досудового розслідування. Їх мали передати на відповідальне зберігання до банківської установи. Однак начальник відділення поліції зник із робочого місця, прихопивши з собою гроші на суму понад 16 мільйонів гривень, переважно в доларах.

За кілька днів копа знайшли в лісі на Рівненщині у наметі. Там він ховався щонайменше два дні.

