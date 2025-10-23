Чоловік влаштував пожежу просто біля КМДА в центрі Києва. Відео і всі деталі

Поліція вже працює на місці інциденту

У Києві у четвер, 23 жовтня, на Хрещатику спалахнула пожежа. Невідома особа підпалила шини просто навпроти Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що точна причина пожежі невідома, але копи вже працюють на місці інциденту.

Що треба знати:

Мотиви підпалювача шин біля КМДА невідомі

Поліція затримала чоловіка, що спричинив пожежу

Розпочато розслідування, подробиці не розголошуються

Як видно на опублікованих відео, невідома особа привезла щонайменше дві-три шини під будівлю КМДА та підпалила їх. Вогонь швидко охопив гуму. На Хрещатику вже утворився великий чорний стовп диму та їдкий запах гару.

Біля вогню було помічено чоловіка. Місцеві пабліки писали, що нібито водій авто "Опель" влаштував займання. Хоча наразі причина такої пожежі не називається, але чимало людей говорять про протести. Адже саме на мітингах палять шини, що неодноразово траплялась на Хрещатику.

Однак, попри загадковість займання, виникає чимало питань. Адже просто так підпалити шини майже неможливо, їх треба облити бензином чи іншою легкозаймистою рідиною. Цей процес вимагає часу і точно привертає увагу, однак чомусь невідомого чоловіка ніхто не зупинив.

Що каже поліція

У поліції Києва додали, що встановлюють обставини інциденту у Шевченківському районі. Там підтвердили, що невідомий підпалив автомобільні шини біля адміністративної будівлі по вулиці Хрещатик.

"Загоряння локалізовано. Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до підпалу. Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції", — кажуть копи.

