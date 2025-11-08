Взял деньги и убежал в лес. Что решил суд по поводу недобросовестного копа из Киева

Полицейский получил бесплатного адвоката от государства

Начальнику Дарницкого управления полиции Юрию Рыбянскому, который взял более 16 млн грн и скрылся с деньгами, избрали меру пресечения. А именно содержание под стражей два месяца с возможностью внести залог.

Что нужно знать:

Коп Рыбянский пропал 3 ноября вместе с деньгами, фигурировавшими в одном из дел

Топ-полицейского задержали 6 ноября в лесу, где он жил в палатке с деньгами

Печерский суд избрал меру пресечения Рыбянскому 8 ноября

Как сообщает ТСН, на заседании суда прокурор требовал содержания под стражей копа сроком 60 суток с альтернативой залогом. Речь шла о сумме эквивалентной той, которую Рыбянский забрал с собой — около 13,3 млн грн.

Юрий Рыбянский

В сети уже показали видео из зала суда, на которых видно, что бывший полицейский — в трекинговой обуви и одет как турист. Интересно, что адвокат у Рыбянского государственный, то есть бесплатный

В результате заседания Рыбянскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 млн грн.

Рыбянский на заседании суда

Напомним, что Рыбянский хранил в кабинете средства, ранее изъятые его подчиненными во время досудебного расследования. Их должны были передать на соответственное хранение в банковское учреждение. Однако начальник отделения полиции сбежал с рабочего места, прихватив с собой деньги на сумму более 16 миллионов гривен, преимущественно в долларах.

Через несколько дней копа нашли в лесу на Ровенщине в палатке. Там он прятался как минимум два дня.

