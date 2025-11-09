Всього 17 носіїв: де в Україні живуть люди із кумедним та дивним прізвищем

Воно має українське походження і, найімовірніше, виникло як прізвисько

Багато українських прізвищ походять від прізвиськ, які людям давали в давнину від рис характеру, особливостей поведінок, зовнішності та багато іншого. Серед багатьох українських родових імен є Огіда, походження якого викликає інтерес.

Про це повідомляється на сайті "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена. Там зазначили, що з таким родовим ім’ям у нашій країні проживає 17 людей.

На карті зазначено, що носії прізвища Огіда проживають у Львові (7 осіб), Пустомитівському районі (6 осіб) та Яворівському районі Львівської області (1 особа), у Харкові (одна людина), у Криму (2 особи).

Де живуть носії прізвища Огіда в Україні

Прізвище Огіда має українське походження і, найімовірніше, воно виникло як прізвисько, яке згодом трансформувалося на офіційне прізвище. Варто зазначити, що у давнину поширеною практикою було давати людям прізвиська на основі рис їхнього характеру, особливостей поведінки, зовнішності тощо.

Прізвиська, які мали негативне або незвичайне значення, могли використовуватися як захисний механізм (забобони, щоб "відлякати" біду або привернути увагу до проблеми людини з метою її виправлення).

В українській мові слово "огідність" означає одну з емоцій та чуттєвих реакцій людини. Вираз "огида" у його першому найпростішому змісті відноситься до їжі і позначає щось огидне за смаком ("огида" — негативна реакція на їжу).

