Всего 17 носителей: где в Украине живут люди с забавной и странной фамилией

Анастасия Мокрик
Украинские родовые имена
Украинские родовые имена. Фото Коллаж "Телеграфа"

Она имеет украинское происхождение и, вероятнее всего, возникла как прозвище

Многие украинские фамилии происходят от прозвищ, которые людям давали в давние времена от черт характера, особенностей поведений, внешности и много другого. Среди множества украинских родовых имен есть Огида, происхождение которого вызывает интерес.

Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. Там отметили, что с таким родовым именем в нашей стране проживает 17 человек.

На карте указано, что носители фамилии Огида проживают во Львове (7 человек), Пустомытовском районе (6 человек) и Яворовском районе Львовской области (1 человек), в Харькове (один человек), в Крыму (2 человека).

В Украине живет 17 человек с фамилией Огида
Где живут носители фамилии Огида в Украине

Фамилия Огида имеет украинское происхождение и, вероятнее всего, она возникла как прозвище, которое впоследствии трансформировалось в официальную фамилию. Стоит отметить, что в древности распространенной практикой было давать людям прозвища на основе черт их характера, особенностей поведения, внешности и т.д.

Прозвища, которые имели отрицательное или необычное значение, могли использоваться как защитный механизм (предрассудки, чтобы "отпугнуть" беду или привлечь внимание к проблеме человека с целью его исправления).

В украинском языке слово "огида" означает одну из эмоций и чувственных реакций человека. Выражение "отвращение" в его первом простейшем содержании относится к пище и обозначает нечто отвратительное по вкусу ("отвращение" — негативная реакция на еду).

