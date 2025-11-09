Всего 17 носителей: где в Украине живут люди с забавной и странной фамилией

Она имеет украинское происхождение и, вероятнее всего, возникла как прозвище

Многие украинские фамилии происходят от прозвищ, которые людям давали в давние времена от черт характера, особенностей поведений, внешности и много другого. Среди множества украинских родовых имен есть Огида, происхождение которого вызывает интерес.

Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. Там отметили, что с таким родовым именем в нашей стране проживает 17 человек.

На карте указано, что носители фамилии Огида проживают во Львове (7 человек), Пустомытовском районе (6 человек) и Яворовском районе Львовской области (1 человек), в Харькове (один человек), в Крыму (2 человека).

Где живут носители фамилии Огида в Украине

Фамилия Огида имеет украинское происхождение и, вероятнее всего, она возникла как прозвище, которое впоследствии трансформировалось в официальную фамилию. Стоит отметить, что в древности распространенной практикой было давать людям прозвища на основе черт их характера, особенностей поведения, внешности и т.д.

Прозвища, которые имели отрицательное или необычное значение, могли использоваться как защитный механизм (предрассудки, чтобы "отпугнуть" беду или привлечь внимание к проблеме человека с целью его исправления).

В украинском языке слово "огида" означает одну из эмоций и чувственных реакций человека. Выражение "отвращение" в его первом простейшем содержании относится к пище и обозначает нечто отвратительное по вкусу ("отвращение" — негативная реакция на еду).

