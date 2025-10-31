Предки псували повітря чи були французами? В мережі обговорюють кумедне українське прізвище

Українці завжди мали гарне почуття гумору та давали одне одному дотепні прізвиська

Деякі українські прізвища викликають усмішку. Зокрема родове ім'я Пердюга наводить на думку про людину, що часто псує повітря.

За даними сайта "Рідні" в Україні проживає двоє носіїв прізвища Пердюга. Обидва живуть неподалік міста Тлумач в Івано-Франківській області. Зазначимо, прізвище не може бути приводом для насмішок. Матеріал "Телеграфа" має виключно розважальний та пізнавальний характер — ми з повагою ставимося до людей, їхніх прізвищ та інших особливостей.

Достеменно невідомо, як виникло прізвище. На основі традиційних методів утворення родових імен, воно може мати кілька джерел походження. Перше, що приходить на думку — прізвище пов'язане з голосним звуком. Можливо, таке прізвисько дали людині, чия діяльність була пов'язана з різкими звуками, чи вона грала на музичному інструменті, що видавав бурхливі звуки.

Не виключено також, що перший носій прізвища часто голосно або безконтрольно випускав гази (мав метеоризм). Ще один варіант — можливо так називали людину, яка любила "випускати пару" (словесно, у переносному сенсі).

Однак є й дуже цікава версія, як могло виникнути прізвище Пердюга. В коментарях до публікації про неї в одній з соцмереж з гумором припустили, що це — явно нащадки французів, які в 1812 році (часів Наполеонівської армії) заблукали в Карпатах. Французською perdue — загублений.

