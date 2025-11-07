Звучить, як матюк. Яке українське прізвище без посмішки не вимовити

В Україні його носять менше 10 осіб

На території сучасної України мешкають українці зі смішними прізвищами, до прикладу, Йобко. Це родове ім'я досить рідкісне і зустрічається переважно в західних регіонах.

Про це свідчать дані порталу "Рідні". Наразі нараховується всього лише 8 носіїв прізвища Йобко.

Усі вони мешкають у Львівській області Мостиського району. Найчастіше це родове ім'я мають Олександра та Степан. Цікаво, що попри своє досить кумедне звучання, родове ім'я немає точних даних про походження. Однак у науковців все ж є кілька думок з цього приводу.

Прізвище Йобко

Адже суфікс -ко, який має прізвище, точно вказує на те, що утворилось воно ймовірніше в Україні. Але інша частина "Йоб" може бути, як прізвиськом, яке згодом перетворилось на прізвище, так й видозміненою формою імені.

Також не слід відкидати географічні фактори, адже Львівщина досить близько розташовано до кордону з Польщею, тому не виключено, що прізвище Йобко могло прийти звідки. Цю думку також підтверджує те, що у Польщі є дуже схоже за звучанням родове ім'я — Jobko.

Зауважимо, що також в Україні є кілька схожих на Йобко прізвищ. Зокрема Йобак та Йобда, які зустрічаються на Івано-Франківщині та Закарпатті.

