Перевірити наявність субсидії можна тільки так: покрокова інструкція

На порталі Пенсійного фонду можна не тільки перевірити дані, а й подати документи на допомогу

Субсидії на опалювальний період перераховували з 1 жовтня. Частині користувачів продовжили автоматично. Дізнатись, чи нарахована субсидія для конкретної адреси можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), через "Дію" або банк. У особистому кабінеті користувача, в розділі "Моя субсидія", доступна детальна інформація про:

місяць і рік останнього нарахування

суму субсидії

рішення щодо призначення субсидії або пільги.

Як подати документи для оформлення субсидії або пільг онлайн

Подати заяву про призначення житлової субсидії чи пільги також можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього після авторизації потрібно у розділі Комунікації з ПФУ обрати пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу.

Потрібно заповнити необхідні дані та завантажити скановані копії документів:

паспорт заявника;

ідентифікаційний код;

інші документи (за потреби).

Як рахують суму субсидії

Вимоги до скан-копій документів такі: розмір кожного файлу має бути не більше 1 Мб, формат — JPG, JPEG або PDF. Якщо документ складається з кількох сторінок, його потрібно прикріпити одним файлом. Копії повинні бути кольоровими, чіткими та зробленими з оригіналів. Назви файлів мають відповідати типу документа.

Після заповнення форми потрібно перевірити дані, підписати заяву та натиснути "Відправити до ПФУ".

Як перевірити стан розгляду заяви на субсидію

Стан опрацювання вашої заяви на призначення субсидії можна переглянути в особистому кабінеті — у розділі Мої звернення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія в листопаді буде більше з урахуванням потреб опалювального сезону. Тим, хто опалює дровами чи вугіллям є можливість отримати субсидію на їх купівлю від держави.