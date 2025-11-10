"Пленки Миндича" миф? Что известно о скандальных записях разговоров

На записях НАБУ есть разговоры лиц, якобы контролировавших ключевые процессы в "Энергоатоме"

На фоне обысков НАБУ у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, в сети снова заговорили о "пленках Миндича". Первое упоминание о них произошло в июле 2025 года. "Телеграф" расскажет, что означает выражение "пленки Миндича".

Что нужно знать:

НАБУ и САП 10 ноября провели обыски у Миндича, Галущенко и в "Энергоатоме" в рампах операции "Мидас"

Детективы разоблачили систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов

Масло в огонь операции "Мидас" долило то, что бизнесмен Миндич якобы сбежал из страны.

"Пленки Миндича" уже сравнивают со скандалом о "пленках Мельниченко" при Кучме

Что такое "пленки Миндича"

"Пленками Миндича" называются записи разговоров высокопоставленных лиц в квартире бизнесмена. Якобы прослушка правоохранительных органов смогла записать достаточно грубые коррупционные схемы с упоминанием громких имен. Заметим, что существование этих пленок официально никто не подтверждал, но в медиа это название встречается часто.

На фоне того, что НАБУ 10 ноября опубликовало определенную часть записанных разговоров, где слышны голоса чиновников, возникло мнение, что именно это "пленки Миндича". Полностью исключать такую возможность нельзя, ведь, как отметили в Бюро, операция "Мидас" — 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей.

Тимур Миндич

"Пленки Миндича" активно начали обсуждать в июле 2025 года, когда появились первые сообщения о тайных записях в квартире Тимура Миндича. Тогда говорили, что на них есть обсуждение коррупционных схем, деловых соглашений и политических интриг. Интересно, что именно детектив НАБУ Руслан Магамед Расулов якобы руководил документированием деятельности Миндича. Однако 21 июля 2025 года СБУ задержала его по подозрению в связях с Россией, а затем новое подозрение в коррупционных махинациях.

Деньги, которые нашли детективы НАБУ во время обысков

Скандал вокруг этих пленок приравнивают к "пленкам Мельниченко" — политическому скандалу, разразившемуся после обнародования аудиозаписей из кабинета президента Украины Леонида Кучмы осенью 2000 года. В них есть слова, которые указывают на вероятную причастность Кучмы и ряда других высокопоставленных должностных лиц к похищению и убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

