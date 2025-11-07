Суд по гучній "інтимній" справі детектива НАБУ Бравермана оголосив остаточний вирок

Судді підтримали апеляцію НАБУ щодо поновлення на посаді співробітника Головного підрозділу детективів

В Дніпрі відбулося засідання Третього апеляційного суду щодо гучної справи ексдетектива НАБУ Станіслава Бравермана, якого звинувачували в інтимних стосунках з одним зі свідків. Суд вирішив, що його не буде поновлено в посаді, на чому наполягали в Бюро.

Про це повідомляє "Телеграф", кореспондент якого був присутній на засіданні. У склад колегії апеляційної справи увійшли Олена Головко, Тетяна Ясенова та Андрій Суховаров.

Що треба знати:

Браверман втратив роботу детектива НАБУ через особисті стосунки зі свідком однієї зі справ Ольгою Гутковською

Ексдетектива та свідка нібито бачили на відпочинку разом, фото з якого підтверджують позапроцесуальні стосунки

Попри це суд першої інстанції погодив повернення Бравермана на посаду у НАБУ, однак Бюро подало апеляцію

Судді Тетяна Ясенова, Олена Головко та Андрій Суховаров

Під час засідання апеляційного суду працівник НАБУ, який представляв інтереси Бюро, навів кілька доказів, що мали переконати суддів підтримати апеляцію. Зокрема:

Наявність поза процесуальних стосунків між детективом НАБУ Станіславом Браверманом та свідком у справі, яку він розслідував (так звана справа аеропорту "Одеса") — Ольгою Гутковською підтверджують їх спільні фото з відпочинку, а також те, що вони близько 5 разів бачились на квартирі свідка. Однак, за словами директива, знімки нібито згенерував штучний інтелект.

Згідно із твердженнями представника НАБУ, під час службового розслідування Браверман поводив себе не щиро, відмовлявся відповідати на деякі питання та співпрацювати. Щодо спільних фотографій під час відпочинку на пляжі зі свідком у справі аеропорту "Одеса", які були йому надані, заявив, що відпочивав сам та не знав, "що то за жінка стоїть поруч" і так далі.

Браверман у своєму позові про поновлення на посаді посилався на той факт, що нібито оцінку його діям та впливу його стосунків з Ольгою Гутковською вже надав слідчий суддя ВАКС, який не встановив конфлікт інтересів детектива у тій справі. Згідно із поясненнями працівника НАБУ, на той момент його дії ще не були оцінені Управлінням внутрішнього контролю і порушення не було встановлено.

Матеріали журналістського розслідування, які подали до суду, стали основою для оцінки судді ВАКС. А отже, на думку представника НАБУ, його рішення не може мати значення для службового розслідування, яке відбулося пізніше. І за результатом котрого детектива Бравермана було звільнено із НАБУ.

Представник НАБУ в апеляційному суді

Під час розгляду апеляції суд у Дніпрі встановив, що місячна зарплата Бравермана складала близько 200 тисяч гривень. Детектив просив суд першої інстанції визнати його звільнення незаконним та поновити на посаді. Саме таке рішення й ухвалив суддя Роман Голобутовський. Однак апеляційний суд скасував його, тобто поновлення Бравермана на посаді детектива НАБУ неможливе.

Що передувало

У червні 2025 року НАБУ повідомило про звільнення Бравермана з посади детектива Бюро через численні скарги на позаслужбові стосунки зі свідком Гутковською. Йдеться саме про інтимні стосунки, які підтверджують фото та відео зі спільного відпочинку. Цікаво, що внутрішнє розслідування НАБУ не починало, поки ця справа не набула великого розголосу у ЗМІ.

Станіслав Браверман

Це ж підтвердив й представник Бюро на суді у Дніпрі. За його словами, саме матеріали журналістів стали підставою для звільнення детектива та початку розслідування. Однак стосунки Бравермана з Гутковською мають й дещо більше, ніж позаслужбові зустрічі. Адже вищезгаданий свідок проходить у справі Одеського аеропорту. Але усі матеріали цього розслідування фактично скопійовані з іншої справи, № 52016000000000214 ще від 24 червня 2016 року, де Браверман також був старшим детективом.

Ольга Гутковська

Єдина відмінність тут — наявність свідка Гутковської, мільйонерки, керівниці та мажоритарної власниці англійської скандальної компанії WWRT. Однак вона немає жодного стосунку до справи аеропорту. Це добре підкреслив суддя під час розгляду справ, коли не взяв її свідчення до уваги та наголосив на її корисливій зацікавленості у ній.

